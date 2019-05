Tybring-Gjedde (55) var ikke blant de tre som valgkomiteen hadde innstilt til sentralstyret, men fikk sikret seg plassen gjennom et benkeforslag.

– Jeg vil være en representant for det opprørske og det bekymrede Frp i sentralstyret, sa Tybring-Gjedde, som trakk fram innvandring, og da særlig muslimsk innvandring, som noe han vil kjempe mot.

– Og så er jeg klimaskeptiker

– Det skyldes ikke at jeg ikke liker muslimer, men det handler om verdisynet, om kvinnesynet og æreskulturen. Det er en stor bekymring for meg og for mange andre i partiet

– Og så er jeg klimaskeptiker. Oljen er en velsignelse for både Norge og verden. Klimatrusselen er en avgud for venstresiden, erklærte Tybring-Gjedde.

Solvik-Olsen for Søviknes

I kampvotering danket han ut Johan Aas fra Innlandet Frp.

De to andre nyvalgte medlemmene til sentralstyret er Alf Erik Andersen fra Agder Frp, som også leder partiets organisasjonsutvalg, og Lill-Harriet Sandaune som er gruppeleder i Trøndelag Frp.

Ketil Solvik-Olsen ble enstemmig valgt som sentralstyremedlem for ett år. Han tar over etter Terje Søviknes, som er valgt til andre nestleder. (NTB)