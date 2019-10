Christer Tromsdal om anklagene mot Røkke: – Galskap

På rettssakens første dag tirsdag sa Iversen at han i 2000 fikk kontakt med Kjell Inge Røkke. Ifølge Iversen tilbød Røkke ham 100 millioner kroner for å «fjerne» den bedrageridømte finansmannen Christer Tromsdal.

Tromsdal, som soner en lengre fengselsstraff i Ringerike fengsel, sa følgende til Dagbladet tirsdag om påstandene som kom fram i retten:

– Etter min oppfatning er dette ikke noe annet enn en Donald Duck-historie fra «Jannik» Iversen.

I intervjuet sier han også at han ikke har noen grunn til å tro at Røkke skal ha ønsket å ta livet av ham.

Mente det ville komme fram galskap

Innledningsvis i Tromsdals vitneforklaring onsdag ville Iversens forsvarer Benedict de Vibe vite hvorfor han valgte å gå til Dagbladet med sin versjon.

Tromsdal svarte at han hadde forskuttert at det ville komme fram noe «galskap» i retten.

– Hvis det kom noe i de baner, ville jeg svare i mediene, og da benyttet jeg Dagbladet til å komme med min fremstilling av det våset, sa han.

Fra vitneboksen sa Tromsdal at han ikke ser på Iversen som en torpedo, men heller som «en pokerspiller som kjente masse folk». Han benektet dessuten at han selv har en relasjon til Kjell Inge Røkke.

– Rabiat og forbannet

Jan Erik «Jannik» Iversen er tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke til å betale et tosifret millionbeløp samt for å ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om finansmannen. Forholdene skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018.

Foruten Tromsdal vitnet blant andre Røkkes sønn Kristian Monsen Røkke, Iversens tidligere forsvarer Arild Holden og Røkkes advokat John Christian Elden onsdag.

Kristian Monsen Røkke omtalte gjentatte ganger Iversens versjon av saken som «tull og tøys». Han fortalte om en vanlig jobbdag da Iversen hadde dukket opp i resepsjonen på jobben.

– Jeg gikk ned for å avverge situasjonen. Jeg tok ham med ut, og vi gikk rundt. Han var helt rabiat, aggressiv og fly forbannet på min far. Han påsto at faren min i forbindelse med VG-sakene hadde vært med på å ødelegge hans liv og fortjente bank. Det er ingen tvil for meg om at det var en trussel, sa Monsen Røkke.

Han svarte kontant nei på spørsmål om Iversen hadde oppdrag for Kjell Inge Røkke. Samtidig ristet Iversen flere ganger på hodet under Monsen Røkkes forklaring.

VG har tidligere omtalt forholdet mellom Røkke og Iversen, samt kunsthandleren Per Orveland som tidligere var samboer med Røkkes avdøde ekskone. Overfor VG hevdet Orveland at Røkke skyldte ham penger fordi han for noen år tilbake hadde fungert som mellommann mellom milliardæren og Iversen.

Holden og Elden

Da Røkkes sønn inntok vitneboksen, hadde Iversens tidligere forsvarer Arild Holden avgitt sin forklaring. Ifølge Holden har Iversen sagt til ham at han skjøt Christer Tromsdal i 2004 på oppdrag fra Røkke.

Elden, som har vært Kjell Inge Røkkes advokat ved flere anledninger, fortalte i retten at Iversen i april 2011 oppsøkte ham på kontoret og sa at kunsthandler Per Orveland truet med å gå ut med lydopptak av Røkke. Ifølge Elden sa Iversen at dette burde ordnes på en annen måte.

Ifølge Elden oppfordret Iversen ham til å ta det videre til Røkke. Elden viste også til et møte der han, Jan Erik Iversen, Per Orveland og hans advokat Morten Furuholmen deltok. Her ble han fortalt om opptakene der også Orveland og Iversen deltar. (NTB)

