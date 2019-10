Christer (36) jobber 15-timersvakter. Nå har han mer tid til barna

Av Eirik Dahl Viggen, NFF-magasinet

– Pappa!

– Ja, vent litt, jeg skal bare bære ut dette.

Christer velter ei bøtte gammel talle (golvstrø) mellom bringebærbuskene nederst i hagen.

– Pappa, skal jeg ha på nytt høy her?

– Ja, bare vent litt, så...

– Pappa?!

Sånn går dagen hjemme hos fengselsbetjent Christer Ellefseth (36), i det som mest minner om et småbruk i Bjørndal utenfor Bergen. Datteren bærer inn høy i fugleskuret, et hjem for familiens 17 vaktler. Det er matauk og attåtnæring for barna som selger eggene til venner og kjente. Men slikt krever tid. For den nyslåtte firebarnsfaren er det verdifulle nærværet mulig takket være en prøveordning på jobben, kalt fleksivakt.

Økt frihet

Bjørgvin fengsel, der Christer er ansatt som fengselsbetjent, har de tre siste årene prøvd ut fleksivakter. De ansatte som ønsket det, fikk muligheten til å ta doble vakter inntil 15 timer. De sparer opp timer som de kan ta ut når det passer. Ifølge Christer har det ikke bare åpnet mulighetene for å planlegge fritiden. Det har også ført til bedre samhold og bedre arbeidsmiljø når kolleger samarbeider om å bytte vakter.

– Å ha muligheten til å bytte så du får ta en dobbelvakt og ta fri når du trenger det, det er utrolig viktig, så du vet at ungene ikke blir sittende alene hjemme, sier Christer.

Samboeren jobber også turnus, hun i en bolig for utviklingshemmede. Barn nummer fire kom i våres. Hverdagen krever nøye planlegging. Det er så vidt Christer rekker å prate før han smetter i uniform, kjører sønnen til vennebesøk, svinger seg gjennom Bergens utallige rundkjøringer og rekker seinvakta.

Helsa i behold

Fra 2016 har ansatte ved fem fengsler hatt mulighet til å ta doble vakter på 15 timer i strekk. De kan ta to slike fleksivakter i uka og maksimalt seks per måned. De får ikke jobbe overtid etter fleksivakt. Fengslene som har prøvd det ut, er Ullersmo, Ila, Oslo, Bjørgvin og Telemark fengsel.

68 prosent av de som hadde prøvd fleksivakt i fengsel, opplevde ikke å være mindre effektiv på jobben, ifølge en evaluering av forskerne på Fafo. Bare fire prosent hadde opplevd det «i noen grad»

– Ingen som har gått fleksivakter hos oss, har økt sykefravær. Tvert imot ser det ut som at muligheten til å påvirke sin egen turnus virker positivt i form av lavere sykefravær, sier nestleder Ida Aune i NFF Bjørgvin fengsel.

Ida Aune nestleder i NFF Bjørgvin fengsel. Foto: Eirik Dahl Viggen, NFF-magasinet

Frivillighet er avgjørende

Medlemmene har ikke opplevd noe press fra ledelsen om å ta fleksivakt, ifølge Aune. Bare fire av de 17 på medlemsmøtet da NFF-magasinet var på besøk, hadde faktisk prøvd fleksivakt. Også de som ikke har prøvd, opplever økt kontroll over arbeid og fritid, med den muligheten som gis. De fleste i Bjørgvin har ganske kort vei til jobb. Fleksivaktene er mer brukt blant pendlerne på Ila.

Bare fire av de 17 som deltok på medlemsmøtet på Bjørgvin i september, hadde faktisk prøvd fleksivakt. Ifølge en evaluering fra Fafo opplevde 68 prosent av de som hadde prøvd fleksivakt i fengsel ikke i det hele tatt å være mindre effektiv på jobben, bare fire prosent hadde opplevd det «i noen grad»

NFF-foreningen konkluderer så langt med at de som går turnus opplever økt kontroll over arbeid og fritid. Også de som ikke går fleksivakter.

Betjentene i Bjørgvin har ganske kort reisevei til jobben, det er sikkert derfor fleksivaktene ikke er så mye i bruk. Sånn er er det ikke 30 mil østover, ved høysikkerhetsfengselet på Ila i Bærum.

Petter Eskilt Aakre (29) kan trolig takke fleksivaktene for lavere handicap på banen. Foto: Eirik Dahl Viggen

Petter (29): Tar gjerne flere fleksivakter

Petter Eskilt Aakre (29) er fengselsbetjent ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Takket være fleksivakter får han tid til å dyrke lidenskapen sin, golf.

– Golf hjelper veldig med å få ut uro av kroppen etter jobben. Det er veldig deilig å gå helt i sin egen verden og ikke tenke på så mye annet enn å få den ballen nedi hullet, sier Petter, kipper ballen inn på greenen og putter.

Etter militæret jobbet Petter noen år i en bolig for utviklingshemmede, før han fikk en vikarjobb i Larvik fengsel. Han tok fengselsskolen og fikk jobb på Ila i Bærum.

– Jeg stortrivdes. Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker.

For et par år siden fikk kjæresten seg jobb i deres felles hjemby, Skien, og de bestemte seg for å flytte tilbake. Petter trodde det skulle være en smal sak å få jobb i Skien fengsel, men slik gikk det ikke. Det betyr 13 mil og to timer bak rattet, hver vei.

Takket være pendlinga er Petters knallrøde Audi A3 oppe i 250.000 kilometer.

Med vanlige vakter går det knapt å komme seg hjem. Petter sover ofte i fengselets hybelhus. Er det tid til overs rundt vaktene, spiller han gjerne golf med de andre betjentene på en bane i Bærum. For å få litt mer tid hjemme, tar han to-tre fleksivakter i måneden.

– Jeg skulle gjerne tatt flere, gjerne fem i måneden. Både for å få færre oppmøter og for å slippe så mye tid i bilen. Jeg hadde ikke jobba meg ihjel.

For å variere pleier Petter å bytte avdeling i løpet av fleksivakta. Og det er ikke slik at de kan hvile seg gjennom vakta.

– Et femminutt med avisa er greit, men legger du deg ned, blir det lagt merke til. Tanken er at du er fullt og helt på jobb.

Skrittelleren dokumenterer det Petter sier. Ei fleksivakt pleier å gi cirka 25.000 skritt.

Kritisk kollega

– Det er tullete å kalle det fleksivakt, dette er doble vakter. Etter 15 timer på jobb er du sliten, sier NFF-leder Dag Anfindsen i Romerike fengsel avdeling Ullersmo, et av fengslene som prøver ut fleksivakter.

– Jeg tror ikke folk klarer å holde seg årvåkne så lenge. I fengsel er du i beredskap og vet aldri hvordan dagen blir.

Han skjønner at folk vil ha mer sammenhengende fri, men konsekvensen kan bli at de ansatte kan miste særaldersgrensen.

– Vi kan ikke hevde at det går helt fint å gå 15-timers doble vakter, samtidig som vi sier at jobben krever så mye av oss at vi må gå av med pensjon fra 60 år, sier Anfindsen

– Skal en noe spesielt hjemme, kan en heller bytte ei vakt, eller jobbe overtid som så avspaseres etter gjeldende avtale.

Det er viktig å ikke flytte avtalene om arbeidstid over på den enkelte, da blir styrkeforholdet ifølge Anfindsen altfor skjevt.

LO Stat holder tilbake

Er NFF og medlemmenes entusiasme for fleksivakter en gavepakke til krefter som ønsker å vanne ut arbeidsmiljøloven?

– Vi skal lytte til medlemmene, det er de som vet hvor skoen trykker. Vi har likevel ingen ambisjon om å løfte nye grupper inn i dette, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Arbeidsmiljøloven ligger fast, påpeker Aas.

– Det skal ikke være opp til den enkelte å jobbe så mye man vil, og fleksivakter må ikke brukes til å ha færre folk på jobb.

Langtids helseeffekter må undersøkes hvis forsøkene fortsetter etter 2020, mener Aas. Da kan det bli snakk om en særavtale for fengslene.

NTL: – Frykter gruppepress

Innen LO Stat har også Norsk Tjenestemannslag (NTL) sine organiserte i Forsvarets brann- og redningsvirksomhet deltatt i forsøket, med 12-timersvakter. Det forbundet er ikke like entusiastisk. Skepsisen handler om hensynet til vernebestemmelsene, normalarbeidsdagen og ulempekompensasjon.

– Vi har medlemmer som må være årvåkne på jobb, uansett hvor lang vakta er, påpeker NTL-leder Kjersti Barsok.

Barsok holder fast ved at avtaler skal inngås med hovedsammenslutningene og ikke med den enkelte.

– Vi vet at det kan være vanskelig å si nei, for eksempel for de som er del av et arbeidslag. Slike ordninger må avtales på et nivå der partene er mer likeverdige.

NFF: – Nye muligheter

Fram til 2011 kunne fengselsbetjentene bytte vakter med kolleger og lage doble byttevakter, forteller NFF-leder Asle Aase, takket være en uformell avtale i hele etaten. Man byttet ei vakt, og tok den igjen senere.

– Fleksivakt gjør hverdagen litt greiere for eksempel for dem med lang reisevei. Det skal være frivillig og med klare grenser som ivaretar helse og arbeidsmiljø. Fleksitid skal være initiert av de ansatte selv. Vi er ikke ute etter å påtvinge dette i andre etater. Men medlemmene våre har ønsket seg denne muligheten, sier Aase.

Det kan ligge an til utvidelse. Norske fengselsbetjenter står i kø for å dele Christer og Petters erfaringer, inkludert vaktelhold, golf og alt det andre vi trenger mer tid til. (FriFagbevegelse)

Fleksivakter

varer inntil 15 timer

har lenge vært et krav blant betjentene ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

begrunnes ofte med lang pendlevei

lansert som forslag på kartellkonferansen 2015 av daværende LO-leder Gerd Kristiansen

ønsket velkommen av NFF

er fra 2016 prøvd ut i 5 fengsler som viderefører ordningen utover 2020