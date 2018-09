Carl I. Hagen: Virker som om varslerne vil bli kvitt en byråd de ikke liker

Innenriks

Frp-representant i Oslo bystyre, Carl I. Hagen, frykter at den dype konflikten mellom deler av ledelsen i Utdanningsetaten og kommunens politiske ledelse vil være vanskelig å bilegge.

– Det blir uansett veldig, veldig vanskelig å gå videre. Mye tyder på at det er noen i etaten som har fått Inga Marte Thorkildsen opp i halsen, sier Hagen.

Lekkasjer

– Det kan være politiske grunner til det, at de er uenig i hennes politikk. Eller hun kan ha oppført seg slik at noen føler seg tilsidesatt og mobbet, sier Frp-veteranen

Han reagerer likevel på måten saken har utviklet seg på etter at den ble kjent.

Tirsdag 11. september ble det opprinnelige varselet registrert i Oslo kommune. Det er imidlertid kjent at varselet ble sendt til kommunens eksterne varslingsmottak fredag 7. september, og at varselet ble lekket til Aftenposten samme kveld.

Thorkildsen reagerte på varselet med å si at hun over tid har hatt et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten.

– Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende, sa Thorkildsen, som fikk støtte av sin forgjenger Tone Tellevik Dahl (Ap).

Uttalelsene skapte reaksjoner fra flere hold. Også varslerne reagerte, og sendte ifølge NRK inn et nytt varsel til kommunene der de ga uttrykk for at de følte seg utsatt for gjengjeldelse fra Thorkildsen.

Samtidig gjorde varslerne det klart at de vil ha en ekstern behandling av saken, blant annet fordi de ikke ønsker å snakke med andre kommuneansatte i frykt for lekkasjer.

Hagen stusser:

– Det virker veldig rart at varlserne har sagt at de de ikke vil snakke med noen i rådhuset fordi de er redde for lekkasjer, når det er åpenbart at det er varslerne som lekker mest.

Frp-representanten viser til at det opprinnelige varselet ble sendt til Aftenposten samtidig som det ble sendt til kommunens varslingsutvalg. Også varsel nummer to ble svært raskt lekket til NRK.

Konflikt med Søgnen

Bråket på Oslo rådhus rundt skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, kommer neppe til å forsvinne med det første.

Samtidig som varslingssaken mot Thorkildsen dukket opp, har en langvarig konflikt mellom skoledirektør Søgnen og politisk ledelse i Oslo eskalert.

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, fikk Søgnen i forrige uke beskjed om at hun ikke lenger er ønsket i stillingen.

Tirsdag varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at internrevisjonen i kommunen og kommuneadvokaten skal vurdere varselet, mens det er Johansens selv, som Thorkildsens leder, som skal konkludere i saken.

På spørsmål fra Dagsavisen om Johansen tror at bystyret vil ha tillit til en slik behandling, svarte byrådslederen:

– Da har bystyret én oppgave, og det er å vurdere om de har tillit til meg eller ikke. Bystyret har full anledning til å eventuelt stille mistillitsspørsmål.

Hagen: Kan ikke ha blind tillit til Raymond

Carl I. Hagen er enig i prinsippet om at byrådslederen må konkludere i en varslingssak mot en egen byråd.

Han er likevel klar på at bystyret ikke kan ha blind tillit til behandlingen.

– Det er to instanser som skal ha tillit til en byråd – det er byrådslederen og bystyret. Og bystyret må, som uavhengig organ, selv velge hvordan vi skal undersøke saken.

Hagen kommer derfor til å fremme et forslag om at bystyret må gjennomføre en egen gransking av saken.

– Vi kan ikke ha tillit til Raymonds behandling. Vi må ha en egen revisjon. Jeg tror Kommunerevisjonen kan gjør det raskt, og jeg har tillit til dem som uavhengige, sier Hagen.