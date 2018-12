I et brev til Riksadvokaten spurte den tidligere mangeårige partilederen i Fremskrittspartiet om en betenkning om hvilken påtalemyndighet som er den rette i saken der Keshvari er siktet for å ha levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Eposten fra Hagen ble sendt 28. november, skriver Aftenposten.

17. oktober skrev Aftenposten at Keshvari har levert reiseregninger for en rekke reiser som ikke har funnet sted. Han har krevd minst 36.000 kroner for reiser han ikke har vært på.

Den totale summen for udokumenterte reiser er 290.000 kroner, men det er foreløpig uklart hvor mye av denne summen som gjelder fiktive reiser.

Riksadvokaten har nå svart Hagen at de ikke mener saken mot Keshvari skal behandles som riksrettssak etter bestemmelsen i Grunnlovens paragraf 86. Førstestatsadvokat Terje Nybø forklarer for Aftenposten at de etter å ha vurdert saken, har kommet til at Keshvaris eventuelle straffebud knyttet til reiseregninger, ikke er relatert til det som kalles konstitusjonelle plikter.

– Eventuelle straffbare forhold som er relatert til reiseregninger, omfattes åpenbart ikke av konstitusjonelle plikter, og etterforskning skal således utføres på vanlig måte etter reglene i straffeprosessloven, sier Nybø til Aftenposten.

Riksadvokaten viser videre til at denne tolkningen er i tråd med tidligere praksis.

Carl I. Hagen rykket inn som vararepresentant på Stortinget i den perioden Keshvari var sykmeldt.

(NTB)