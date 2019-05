Til TV 2 sier han at han håper de andre tre regjeringspartiene tar Frps syn på alvor, og at de forstår hvor stor misnøyen er i partiet.

– Vi er nødt til å få så betydelige gjennomslag at vi kan gå med hodet hevet inn i valgkampen, sier Hagen.

Han mener de andre tre partiene også bør se det som en utfordring for vårt demokratiske system hvis bompengepartier får stor oppslutning, og at det vil bli en utfordring for stabiliteten.

Om ikke Venstre, Høyre og KrF gir Frp et betydelig gjennomslag, mener Hagen at det kan ende med at partiet går ut av regjeringen.

– Jeg ser ikke bort ifra at vi må ut av regjering, sier han.

Det ekstraordinære landsstyremøtet som Siv Jensen har innkalt til, finner sted neste onsdag. I innkallelsen som ble sendt ut torsdag, heter det at dagsorden er den politiske situasjonen omkring bompenger, og at partilederen ønsker å gi en oppdatering om saken.

