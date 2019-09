I hovedstaden samler Frp-medlemmene seg på hotell Bristol mandag kveld for å følge opptellingen av stemmene sammen. Men Hagen planlegger ikke å ta turen innom, ifølge Dagbladet.

– For en gangs skyld skal jeg være hjemme. Det blir første gang på 45 år jeg ikke vil være til stede. Jeg har ingen rolle lenger og er ikke kandidat, sier Hagen.

Dårlig kommunevalg

Fremskrittspartiet ligger an til å gå tilbake fra et allerede dårlig kommunevalg i 2015 på 9,5 prosent.

For nøyaktig seks år siden – på valgkvelden i 2013 – opplyste Carl I. Hagen også at han ikke kom til å være til stede under valgvaken til Frp i Oslo, den gang overfor VG. Nå hevder han bestemt han var til stede. (NTB)

