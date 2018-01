– Carl I. Hagen blir en viktig rådgiver for meg

Innenriks

Det ble Åse Michaelsen fra Mandal som fikk drømmejobben til Carl I. Hagen. Frp-nestoren er skuffet over at ministerposten ikke gikk til ham.

– Jeg begynner å bli vant med at jeg ikke tilgodeses ting jeg har lyst på, sa Hagen til Dagsavisen i går.

Men han la til at han har stor tro på at Michaelsen vil gjøre en fremragende jobb.

På sin første ordentlige jobbdag gjør Michaelsen det klart at Hagen kommer til å bli en viktig støttespiller.

– Carl er en super kar og har så mye kunnskap. Han blir en viktig rådgiver som jeg skal snakke mye med. Våre veier kommer til å krysses. Jeg vet at han kommer til å gi meg styrke til å gjøre en god jobb.

Syk da Siv ringte

Michaelsen hadde kraftig influensa og lå med 40 i feber da Frp-leder Siv Jensen ringte sist søndag. Da hun våknet fra «feberfantasiene» og fikk snakket med finansministeren, trengte hun ikke lang betenkningstid. Men hun måtte rådføre seg med mannen først. Frp-politikeren hadde nettopp begynt i ny jobb ved Agder universitet. Hun har fortalt at hun var lei av å pendle til Oslo etter å ha sittet på Stortinget fra 2005 til 2017, men hun var ikke i tvil om at hun måtte si ja til jobben som eldreminister.

– Det er veldig bra og viktig at vi nå får løftet dette området. Jeg skal sette mitt avtrykk. Jeg har sterke meninger, sier Michaelsen.

Hun blir statsråd uten noe eget budsjett for eldre og er plassert i Helse- og omsorgsdepartementet. Den ferske ministeren har ikke laget noen liste over hva som blir hennes viktigste kampsaker ennå.

– Jeg må nå sette meg inn i alt som skjer på dette området før jeg går ut og proklamerer noe, sier hun.

Michaelsen har en allsidig jobbkarriere bak seg. Hun har jobbet som aerobicinstruktør, vært fraktkoordinator i SAS og drevet bensinstasjon. Hun blir beskrevet som en raus og omgjengelig person, og er ifølge seg selv ikke en skrivebordsperson.

– Jeg har alltid jobbet med mennesker, og jeg har alltid brydd meg om de svakeste – de som sliter nederst i løypa.

Vil bekjempe ensomhet

Michaelsen forteller at reformen Leve hele livet blir viktig for henne i tida framover. Ifølge regjeringen er målet med denne reformen at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

– Vi skal se på hvordan vi kan skape mer livsglede blant eldre gjennom godt kosthold, mer mosjon og styrket psykisk helse. Mange blir usynlige når de går ut av arbeidslivet. Eldre skal bli sett og verdsatt. Å bekjempe ensomhet blant eldre blir også viktig. Det er mange som sitter ensomme der ute som vi må nå ut til.

Hun mener den enkelte har et ansvar når det gjelder å bekjempe ensomhet.

– Vi som står med begge beina i arbeidslivet, må bry oss mer, det er lett å bli for selvopptatt. Når besøkte du mammaen din sist eller tok en telefon til tante Olga? Det koster så lite å bry seg.

Eldrebølgen

Det er ventet at antallet eldre over 80 år vil øke med rundt 50 prosent i perioden 2020–2030. Michaelsen vil ikke bruke ordet eldrebølge.

– Jeg vil heller kalle det en berikelse at det blir flere eldre, sier hun.

Mange har ropt varsku om at lav bemanning allerede er et problem innenfor eldreomsorgen og at det ikke er lagt gode nok planer for hvordan man skal møte eldrebølgen. Michaelsen er ikke bekymret, men ber om litt mer tid før hun kommer med konkrete tiltak.

– Jeg har vært på jobb i 20 timer. Dette er spørsmål jeg må komme tilbake til. Men vi skal sørge for at folk får gode liv fra vugge til grav.