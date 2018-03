Carl I. Hagen alene i debatt: – Det synes jeg er fryktelig bedrøvelig

Innenriks

– Det synes jeg er fryktelig bedrøvelig. Jeg har flere ganger vært på møter hvor jeg vet at alle som er i salen er uenige med meg, sier Frp-veteranen.

Han sikter til at i det i denne settingen nok er flere av de andre partiene som ville møtt ikke altfor vennligsinnede tilskuere.

Onsdag kveld stilte han opp på debattmøte arrangert av Facebook-gruppa «Ja til bilen i Oslo» på Hard Rock Cafe i hovedstaden. Planen var opprinnelig at alle partiene i bystyret skulle komme, men etter at de tre byrådspartiene Ap, SV og MDG valgte å boikotte arrangementet, sa også Høyre, Venstre, Rødt og KrF at de ikke så noe poeng i å komme.

– Ikke god nok grunn

De tre byrådspartiene begrunnet boikotten med at de mener arrangør Jarle Aabø og Facebook-gruppen hans «Ja til bilen i Oslo» fremmer hets og sjikane, noe Aabø selv har benektet.

Carl I. Hagen synes ikke det er god nok grunn.

– Jeg synes det er skuffende at man ikke kommer fordi noen nettroll i kommentarfelt bruker uttrykk som jeg også tar avstand fra. Det er ikke grunn nok til å ikke å komme. For meg var det helt utenkelig å ikke møte opp, sier han.

Hagen tror den egentlige grunnen til at de andre partiene ikke kom på debatten, er at de visste at alle som var til stede ville være uenige.

– Hvor tenker du grensa går for når det er greit å trekke seg som følge av hets og trusler?

– Hvis det kommer trusler som at «hvis dere kommer hit, til våre lokaler, er vi der med revolver eller balltre». Dersom det medfører trusler om vold, er det forståelig, svarer Hagen.

Gikk med skuddsikker vest

Arrangør Jarle Aabø i sa forkant av debattmøtet at «det er vel ingen annen norsk politiker som har fått så mye hets over så lang tid som Carl I. Hagen».

Dette er hva Hagen selv har å si om den saken:

– Jeg har fått noen trusler. Jeg husker jeg gikk med to politifolk på hver side og hadde på skuddsikker vest da jeg skulle holde tale på 1. mai. Det var da de tok det berømte bildet hvor jeg står bak en skog av politifolk med skjold, og politiet løftet opp skjoldene, mens steinene hagler. Alt det stygge som kan sies, har vært sagt om meg før. Jeg har blitt kalt rasist, fascist, nazist og til og med kommunist. Jeg bryr meg ikke om hva folk sier jeg er. Jeg har blitt sammenlignet med Hitler, Stalin og Mao og det som er, sier Frp-veteranen.

– Synes du debattklimaet er blitt bedre eller verre nå med sosiale medier?

– Jeg er ikke så mye inne på de sosiale mediene, jeg er en gammel gubbe, men jeg er der inne i blant.

– Kan du trygt gå rundt i gata uten å føle deg truet i dag?

– Ja, ja. Nå er det stort sett de som er mine tilhengere jeg møter på gata, og jeg får mange oppmuntringer.

– Lan Marie Berg i MDG har blitt utsatt for så mange trusler at det er iverksatt ekstra sikkerhetstiltak rundt henne. Hva tenker du om det?

– Jeg har ikke sett alt som er sagt om henne, men når politiet vurderer det som nødvendig, basert på det det som er sagt, respekterer jeg det.

– Hva tenker du om den grove og i mange tilfeller seksualiserte hetsen og truslene som mange kvinnelige samfunnsdebattanter utsettes for?

– Det synes jeg er fælt. Jeg synes det er håpløst og tar helt avstand fra det. Det er råttent. Å bruke trusler og vold er noe som virker fullstendig fremmed for meg.

– Skal du gå i 8. mars-tog i morgen?

– Nei, det skal jeg ikke. Jeg skal på møte hos Domstolskommisjonen i morgen, hvor jeg er medlem, og der skal jeg være hele dagen.

Helt uenige

Leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, er helt uenig med Hagen, og mener Facebook-gruppen Ja til bilen i Oslo har en tone og form som gjør at hun ikke ønsker å stille opp.

– Jeg er ikke enig med Carl I. Hagen i at det bare dreier seg om noen kommentarer i noen kommentarfelt, sier hun.

Andreas Halse i Oslo Ap har følgende kommentar til Hagens utspill:

– Enhver får gjøre sine egne vurderinger. Carl I. Hagen har vist gjennom 40 år i politikken at han har en annen grense for hva som er akseptabelt å si enn hva mange andre har. Vi ønsker å bidra til gode politiske debatter der folk respekterer hverandre, sier han.