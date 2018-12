Caprino-arvingen Remo Caprino, som er filmregissør, produsent, styreleder og eier av Caprino Filmcenter AS, bekrefter til avisen Gudbrandsdølen Dagningen at de ikke gir opp kampen mot Hunderfossen Familiepark.

– Etter å ha studert dommen var det ganske klart at vi skulle anke den, sier han.

Dommen slår fast at Caprino ikke har rett på en del av lisensinntektene Aukruststiftelsen mottar fra Hunderfossen familiepark for bruken av symboler fra Flåklypa-universet – deriblant Il Tempo Gigante.

I en pressemelding publisert på Flåklypa Grand Prix sin Facebook-side torsdag kveld, skriver Caprino at dommen fra lagmannsretten var et slag i mellomgulvet. Han er villig til å ofre både tid og penger og skriver at han ikke har råd til å la være.

Dermed kan det bli et femte møte i retten for representantene for Hunderfossen Familiepark, Aukruststiftelsen og Caprino Filmcenter AS. Anken er den siste i rekken av det som har vært en årelang konflikt mellom partene.

– Det er Caprino sin fulle rett til å anke, men jeg vil ikke kommentere det før det er avklart i rettssystemet, sier leder i Aukruststiftelsen Lars Espen Aukrust til Dagens Næringsliv.

