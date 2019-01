Cappelen vil slappe av og utdanne seg til kokk

Det er allerede anslått at det tidligste saken eventuelt kan komme opp for ny behandling i lagmannsretten, vil være i januar 2020. Dermed blir Cappelen en av dem som har sittet lengst i varetekt i Norge. Han ble pågrepet og varetektsfengslet rett før jul i 2013.

52-åringen sitter varetektsfengslet i Ila fengsel, men var til stede i Borgarting lagmannsrett i Oslo mandag der han fulgte fremleggelsen av juryens kjennelse fulgt av fagdommernes tilsidesettelse.

– Nå er det å begynne å jobbe igjen. Tilbake på kjøkkenet i Ila fengsel, hvor han skal forsøke å ta fagbrevet for å bli kokk. Han håper på det. Den sjansen har han på Ila. Han har ikke fått jobbet noe mens han har vært i retten. Det er klart at det ikke er så morsomt å vente halvannet år til på en avgjørelse, sier hans forsvarer Benedict de Vibe tilVG.

De Vibe sier at Cappelen kunne ha levd med juryens kjennelse om grov korrupsjon.

– Det er ikke noe alfa og omega for ham at Eirik Jensen skal få strengest mulig straff. For med juryens kjennelse så kan man godt si at størstedelen av det Cappelen sier er lagt til grunn, bare det at juryen ikke fant det bevist at Jensen var skyldig i medvirkning til narkotikatilførslene, sier advokaten.

(NTB)