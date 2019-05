Det sier SVs Lars Haltbrekken etter at Dagsavisen i går fortalte at 85,6 prosent av tjenestereisene som byråkratene i Samferdselsdepartementet gjorde i fjor, var med fly.

Bare 6,4 prosent av reisene ble gjort med tog, T-bane eller buss.

– Oversikten viser hva som er lettest tilgjengelig og enklest å reise med. Vi vil nok få de samme resultatene også for andre arbeidsplasser, og dette er resultatet av en villet politikk, fortsetter Haltbrekken.

– Av hensyn til klimaet er det helt nødvendig at det nå legges til rette for at flere tar toget og at det også skal lønne seg å reise miljøvennlig på denne måten. I dag er det dessverre ikke tilfellet.

– Det haster

– Hvordan bør togtilbudet bedres?

– Det haster med å kjøpe flere sovevogner. Etterspørselen etter nattog er stor, spesielt på Dovrebanen og Bergensbanen, svarer Haltbrekken.

– Vi trenger også flere effektive togforbindelser til utlandet. Hvis vi hadde fått nattog til København, Hamburg og Berlin, ville langt flere benyttet seg av toget.

16. mai skrev Dagsavisen om det svenske togselskapet SJ, som nå jobber aktivt for å styrke sitt togtilbud til utlandet, også med nattog.

– Vi henger etter SJ, konstaterer Haltbrekken, som starter med båt til København, når han legger ut på togferie i sommer.

Også MDG reagerer på den omfattende bruken av fly i Samferdselsdepartementet.

– Det er et politisk ansvar å gjøre det mulig å reise miljøvennlig. Når Dagsavisen avslører at selv Samferdselsdepartementets egne byråkrater knapt reiser med tog, viser det at togtilbudet i Norge ikke er godt nok. Det vil vi gjøre noe med, sier nasjonal talsperson Une Aina Bastholm.

– Vi vil ha et nattogtilbud som reduserer flyavgangene mellom storbyene i Norge og mellom Norge og Europa, men da må tilbudet bli mye bedre.

– En enkel sak

I dag er tilbudet for dårlig på de fleste måter, slik Bastholm vurderer det.

– Det er for få soveplasser, dessuten er de ofte utsolgt, og da ender folk som gjerne vil ta toget, opp med å ta fly. Dessuten er det i mange tilfeller dyrere å ta nattog enn å bestille en flybillett, sier hun.

– Vi mener også det er på høy tid å få gjenopprettet en skikkelig togforbindelse til kontinentet. Når vi nå ser at svenske myndigheter bevilger 50 millioner kroner til blant annet flere nattog, bør det være en enkel sak å få på plass raske tog til Stockholm, Malmö eller København. Norske togpassasjerer bør kunne velge nattog framfor fly ut i Europa.

For å gjøre det enklere å komme seg utenlands med tog, jobber SJ også med nye løsninger for kjøp av billetter.

– Vi holder på med å utvikle en side for kjøp av billetter til flere destinasjoner i Europa, opplyser Dan Olofsson, chef upphandlad trafik.

I dag er det et problem at den samlede prisen kan bli veldig høy når de som vil et stykke ut i Europa, ofte må kjøpe billetter fra flere ulike togoperatører.

– Det å selge en pakkereise blir noe helt annet, men innebærer at det må finnes en avtale om grenseoverskridende priser med andre operatører, for at man skal kunne tilby en attraktiv pris, påpeker Olofsson.

Også Bastholm er opptatt av billetter.

– Det er et problem at det er gjort med noen få tastetrykk å bestille seg en flytur ut i Europa, mens hvis du vil ta toget, kan du ikke engang bestille billett til Stockholm på Vys nettsider. Du må vite at du må bestille hos SJ.

MDG har nå fremmet forslag i Stortinget om en styrking av både nattog- og utenlandstogtilbudet.

