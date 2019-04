Av Roy Ervin Solstad, FriFagbevegelse

I en uttalelse fra bransjerådet for buss i Norsk Transportarbeiderforbund er det liten glede å spore over lønnsnivået til bussjåførene til tross for at mellomoppgjøret er blitt betegnet som historisk godt. Bransjerådsleder Per Ole Melgård utdyper:

– Vi er fryktelig misfornøyde med lønnsutviklinga de siste årene. Fjorårets oppgjør var en skam, og vi har hatt reallønnsnedgang det siste året, påpeker han.

Enige om nivå

Sist uke var bransjerådet samlet og da var beskjeden klar. Når det skal være hovedoppgjør våren 2020, kommer arbeidstakersiden til å komme med knalltøffe krav.

– I bussbransjeavtalen som arbeidsgiverne og arbeidstakerne var enige om å innføre fra 2007 står det at bussjåførene skal ha lønn på nivå med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Nå ligger vi nesten 24 kroner under, sier Melgård.

Kjenner ikke igjen tallene

Ifølge de siste offisielle tallene ligger bussjåførene på 91,8 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Hadde det tallet vært under 90 prosent, ville bussjåførene blitt omfattet av lavtlønnstillegget. Bransjerådslederen innrømmer at han er forundret over de offisielle tallene.

– Det er ingen av oss som skjønner hvor de tallene kommer fra. Vi tjener ikke så godt, poengterer han.

Ekstremt streikevillige

I år er det 21 år siden forrige streik i bussektoren. Får ikke bussjåførene et skikkelig løft neste år, garanterer Melgård streik.

– Arbeidsgiverne klager på at det er vanskelig å rekruttere sjåfører. Samtidig har de gjennom mange år løpt fra ansvaret om å bidra til å bringe lønna opp på det nivået partene har vært enige om. Selv den reguleringen vi ble enige om som skulle komme i år, utenom mellomoppgjøret klarte de å få en reduksjon på. Vi skulle få tre kroner ekstra i timen, men om årets oppgjør ga mer enn én krone i tillegg, så skulle alt over det halveres. Det betyr at vi ikke fikk 2,50 i årets mellomoppgjør, men 1,25 kroner. Så selv om årets mellomoppgjør totalt sett var bra, så er vi forbanna og ekstremt streikevillige foran neste års oppgjør, sier Melgård.

Bra for folkehelsa

Han opplever at stemningen blant bussjåfører er den samme i alle de fire forbundene (Transportarbeiderforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet og Jernbaneforbundet) som organiserer bussjåfører.

– Hele bransjen har fått nok. Vi er blitt nok akterutseilt, fastholder han.

Han er heller ikke bekymret for at en langvarig storstreik i bussbransjen vil bli stoppet av myndighetene gjennom tvungen lønnsnemnd.

– Det er ingen fare for liv og helse om bussene står. Det kan tvert i mot være bra for folkehelsa om folk må gå eller sykle, smiler Per Ole Melgård.

Venter til neste år

Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport, ønsker ikke å ta en diskusjon om tariffoppgjøret i 2020.

– Det er ett år til neste hovedoppgjør, og NHO Transport har ikke til hensikt å starte forhandlingene i media ett år i forkant, skriver Stordrange i en epost til Transportarbeideren.

Hele uttalelsen

Bransjerådet for buss i Transportarbeiderforbundet (NTF) er forbannet og maner til tariffkamp i 2020!

Når bussbransjeavtalen (BBA) ble opprettet for over ti år siden, var det enighet mellom partene at lønnen i BBA skulle opp på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Avtalen skulle også bidra til å øke statusen og rekruttering til bransjen.

Bransjerådet for buss i NTF mener arbeidsgiverne gjennom mange tariffoppgjør har løpt fra ansvaret med å bidra til å bringe lønna i avtalen opp på det nivå partene har vært enige om.

Målet om status og rekruttering kan bare nås hvis lønna heves betraktelig i BBA. Da slipper bransjen å bekymre seg for mangelen på tusenvis av bussførere i årene som kommer. Arbeidsgiverne kan ikke lenger bare satse på å rekruttere blant pensjonister og utenlandske aktører.

Nå sier vi nok er nok! For å nå målet om lønnsnivået i Bussbransjeavtalen og intensjon om status og rekruttering, må det mannes til kamp i 2020 oppgjøret!

Bussjåførene ligger ut i fra dagens nivå på gjennomsnittlig industriarbeiderlønn minst 20 kroner i timen under dette.

Bransjerådet vet at det er stor kamp og streikevilje blant medlemmene i bussområdet. Mange er forbannet på den negative utviklingen av BBA i flere oppgjør.

Vi er klare til kamp og vil ikke akseptere noe annet en at intensjonen med bussbransjeavtalen blir tatt på alvor av arbeidsgiverne i tariffoppgjøret i 2020.