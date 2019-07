Arbeid med Follobanen, Lieråstunnelen, Drammen togstasjon og det nye signalsystemet ERTMS er blant prosjektene som kan gjøre at praksisen med buss for tog om sommeren kan vare i mange år, skriver Aftenposten.

– Alt dette vil kreve perioder med togstans, sier kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Bane Nor.

Ordningen med buss for tog ble innført i 2009 for å få gjort unna vedlikeholds- og fornyelsesarbeid. Bane Nor sier til avisen at de ikke så for seg så mange år med togstans da ordningen startet.

– Jeg kan ikke huske at noen tenkte slik, sier Bakken, som har jobbet i Bane Nor i 20 år.

– Men infrastrukturen viste seg å være i mye dårligere stand enn det vi trodde, samtidig som belastningen er større. I 2009 var 600–700 tog innom Oslo S på én dag. I dag er det over 1.000, sier han.