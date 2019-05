Av Andreas Løf

– Ingen i Oslo ville akseptert å måtte reise helt til Otta for å føde, sa Vedum, for anledningen ikledd valdresbunad, da statsministeren stilte i Stortingets spørretime onsdag.

Tidligere denne uka var hun i Sandnessjøen, Vega og Brønnøysund, der hun ble møtt av aktivister i samme bekledning som Vedum. De ville ha svar på hva som skjer med fødetilbudet i Helgeland etter at en ekspertutredning konkluderte med at Helgeland bør ha ett sykehus, og at det bør ligge i Mo i Rana.

I så fall blir sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen lagt ned.

Les også: Var i fødsel – fikk beskjed om å ta en Paracet, legge seg og ringe senere

– Stor risiko

Vedum mener denne typen nedleggelser i ytterste konsekvens kan sette mor og barns liv i fare.

– Tall og forskning viser at antall kvinner som føder utenfor fødestuer og sykehus, er doblet på 15 år. 500 fødsler i året skjer ufrivillig utenfor sykehus, selv om vi vet at ikke-planlagte fødsler utenfor sykehus har tre ganger så høy risiko for at barnet dør, sa Vedum fra talerstolen på Stortinget.

– Samtidig er forskningen så tydelig på at avstand er det som er avgjørende om fødselen går bra eller dårlig, og ikke størrelsen på fødeavdelingen. Kan Erna Solberg akseptere at det er stadig flere som føder utenfor institusjon og at utviklingen går i feil retning? ville han vite.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kutter blodtilførselen

Sykehusopprøret startet for en drøy måned siden i Kristiansund, der gruppa som kaller seg Bunadsgeriljaen kjemper for å bevare fødetilbudet ved byens sykehus.

I løpet av kort tid har opprøret spredd seg videre, og til nå har Bunadsgeriljaen fått hele 40.000 medlemmer i Facebook-gruppa si. Blant de ferskeste er Sp-lederen selv, som formelt ble tatt inn i varmen onsdag.

Under spørretimen viste Vedum til et åpent brev til statsministeren fra bunadskollega Catrine Holen. Hun mener Høyre-slagordet «Vi tror på Norge!» er et paradoks med tanke på det som skjer ute i distriktene.

– Å kutte blodtilførselen til distriktet er ikke å tro på Norge. Så vi spør deg i dag, hvordan kan du tillate at dette skjer?

Les også: Fødende mister fødselsomsorg

– Bedre tilbud

I sitt svar til Vedum innledet Solberg med å merke seg Vedums bekledning.

– Jeg er helt enig med representanten i at bunad er et vakkert plagg, og jeg ser at i anledning 8. mai har representanten kledd seg opp, sa hun.

Deretter gikk hun til motangrep.

– Under de rødgrønne nedla man Rjukan, Steigen, Orkdal, Nordfjord – en rekke fødeavdelinger og fødestuer. Tallene Vedum viser til, tar også med seg hele den rødgrønne regjeringstiden, sa statsministeren.

Hun mener fødselsomsorgen har blitt bedre under dagens regjering.

– Den norske fødselsomsorgen har blitt bedre de siste årene, ikke dårligere. Det er færre komplikasjoner, bedre følgetjenester tidlig og det er langt flere jordmødre per fødende nå enn tidligere på grunn av en tydelig og klar satsing, sa Solberg.

Les også: – Kvinner får ikke tilbudet de har krav på

Fortsatte i vandrehallen

Diskusjonen om sykehusnedleggelser fortsatte i Vandrehallen på Stortinget. Da journalistene skulle snakke med Solberg sto Vedum til enhver tid i bakgrunnen med bunaden sin. Til slutt arrangerte Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter (H) et felles bilde av de to.

På gjentatte spørsmål om hun har tatt innover seg alvoret i bunadsopprøret, viser Solberg til at lokalisering ennå ikke er avgjort ved mange av de aktuelle sykehusene.

– Dette dreier seg ikke om sentralisering, men om lokalisering mellom ulike steder. For eksempel på Helgeland, der diskusjonen dreier seg om hvor på Helgeland de ulike helsetilbudene skal ligge. Der er flere alternativer oppe, og vi utelukker ingenting, heller ikke at det kan være flere enn ett sykehus, sier Solberg.

Les også: Høie: – Fødetilbudet er blitt stadig bedre