Det viser partibarometeret for januar som Opinion har laget for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), Dagsavisen og LO Media.

Tilbakegangen er brutal for Frp og leder Siv Jensen – fra en oppslutning på 14,6 prosent på tilsvarende måling i desember til 10,8 prosent i januar.

Det er samme oppslutning som i november.

– Selv om det kun er resultatet på valgdagen som teller, indikerer dette at vi må mobilisere. Samtidig har den siste tida vært preget av regjeringsforhandlinger med mye fokus på prosesser og spill. Jeg tror ikke det har vært ideelt, sier parlamentarisk nestleder Helge André Njåstad i Frp.

Ingen ønskesituasjon

Regjeringsforhandlingene har pågått på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland siden 2. januar. Nå kan imidlertid forhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF om en ny borgerlig flertallsregjering være over.

En avklaring kommer trolig torsdag.

– Forhandlinger om en ny regjeringsplattform er ikke en situasjon Frp ønsker å være i. Å danne en ny regjering betyr at partiene må inngå kompromisser og svelge kameler. Det skaper ikke entusiasme blant velgerne, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Foruten Frp opplever også Høyre og Venstre en tilbakegang – henholdsvis på 0,1 prosentpoeng og 2 prosentpoeng.

Oppslutningen på 2,4 prosentpoeng betyr at Venstre er langt under sperregrensen.

– Det er grunn til å anta at mange velgere venter på en regjeringsavklaring, og Venstres tilbakegang kan derfor være av samme årsaker som det Frp rammes av, sier valgforskeren.

Usikre velgere

Partiene på Granavolden Gjæstgiveri har også de mest usikre velgerne, ifølge Opinion-målingen. 37 prosent av velgerne som stemte Venstre ved forrige stortingsvalg i 2017, sitter nå på gjerdet.

20 prosent av velgerne til Høyre, Frp og KrF gjør det samme.

– Når vi er tilbake for å fokusere på praktisk politikk, må vi bli enda bedre til å kommunisere at det er kun med et sterkt Frp at landet får en strengere asylpolitikk, bedre eldreomsorg, lavere skatter og avgifter og at bilistene ikke igjen blir statens melkeku, mener Njåstad.

Det er flertall for Ap, Sp og SV om dette hadde vært valgresultatet. Aps framgang på 1,3 prosentpoeng til 28,5 prosent er den høyeste oppslutningen for partiet siden august 2017.

– De rødgrønne partiene gjør det generelt bra, og diskusjonene på borgerlig side betyr fordel for Ap, Sp og SV, mener Bergh.

Større enn Frp

For Senterpartiet er målet å være større enn Frp ved høstens lokalvalg. Nå har partiet vært større enn Frp på to av de tre siste Opinion-målingene.

– Det handler om at mange ser at regjeringen har glemt å lytte til folk. Derfor blir partiene straffet av regjeringsforhandlingene, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

SV-leder Audun Lysbakken synes det er veldig gledelig med en så god måling.

– At det er et så klart rødgrønt flertall, viser at partiene som forhandler om ny regjeringsplattform har et veldig svakt mandat for sin politikk, sier han.

Inne med ni

I tillegg til at de tre rødgrønne partiene til sammen har en oppslutning tilsvarende 91 representanter på Stortinget, er Rødt inne med hele ni. Partiet har mer enn doblet oppslutningen siden stortingsvalget i 2017.

– Mange reagerer på at forskjellene i Norge øker, både i forhold til hvor tykk lommebok du har og hvor du bor. Rødt er det tydeligste opposisjonspartiet til regjeringen, mener leder Bjørnar Moxnes.

Målingen ble gjennomført i tidsrommet 8.-14. januar. 957 personer er spurt hva de vil stemme dersom det var stortingsvalg i morgen, og 72 prosent har avgitt partipreferanse. (FriFagbevegelse)