NRK avslørte onsdag at Støre gjennom DNB-fond hadde eierandel som investerer i private velferdskonsern.

Brundtland mener Støre har gjort alt rett etter at han åpnet opp om forhold rundt sin privatøkonomi etter valget i 2017. Det som har skjedd, betegner hun som uflaks.

– Det har ikke noe med lære å gjøre. Man har virkelig forsøkt å lære av problemstillingen for to år siden. Man har fått et opplegg som skulle være vanntett, så har det vist seg at det har kommet en investering du ikke vet om. Så skal man lage en kjempebrudulje. Det går for langt – etter min mening, sier den tidligere statmininisteren til TV 2.

Stiller spørsmål ved tidspunktet

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er grunn til å stille spørsmål om hvorfor medieoppslag om hans personlige økonomi kommer rett før valget.

– Hvem som tipser om dette slik at det skjer tolv dager før et valg – og ikke midt i sommerferien – hvor jeg forteller om at jeg har fond, det skal ikke jeg spekulere på, sa Støre på NRKs Politisk kvarter torsdag.

Om noen med overlegg har plassert en drittpakke mot ham, vil han ikke si.

– Jeg ønsker ikke å sette noe karaktertrekk på det. Det får andre gjøre. Jeg bare konstaterer at det er tolv dager før et valg når spørsmålet kommer, sa han.

Støre gjentok at han har overlatt til DNB å foreta investeringene, og at han ikke selv har plukket ut fondene. Han understreket at han siden høsten 2017 har vært åpen om sine investeringer, og at han er forberedt på at det kan komme spørsmål også i fremtiden.

Partifeller fortviler

Støre sier han har fått mye støtte fra folk både innenfor og utenfor Arbeiderpartiet i løpet av det siste døgnet. Han forstår at partifeller fortviler fordi medieoppslag nok en gang handler om hans personlige økonomi.

– At de er frustrert over at vi ikke kan snakke om politikk, det skjønner jeg. Hvis noen er fortvilet over meg, får de ringe. Jeg er meg, jeg er på jobb for partiet, sa han.