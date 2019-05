Det sier Maria Sætersdal Remøe, konseptutvikler gjenbruk ved det interkommunale avfallsselskapet Sirkula, om den kommende «kretsløpsparken» til selskapet på Hamar.

15. mai skrev Dagsavisen om verdens første gjenbrukskjøpesenter, ReTuna i Eskilstuna i Sverige. 20. mai fulgte vi opp med NLM Gjenbruks planer om et lignende kjøpesenter i Oslo, inspirert av ReTuna. Nå ligger det an til at Sirkula kommer NLM Gjenbruk i forkjøpet.

– Vi har hatt flere befaringer til ReTuna. Første gang i 2015, da de nettopp hadde åpnet, forteller Remøe.

Nå er byggingen av det som altså har fått betegnelsen kretsløpsparken, i full gang. Den vil blant annet bestå av en gjenvinningsstasjon, fyllestasjon for biogass, nytt hovedkontor for Sirkula og flere gjenbruksbutikker, som hos ReTuna.

Les om ReTuna her: Det miljøvennlige kjøpesenteret

– Ikke leting etter lopper

– Det vi spesielt likte med ReTuna-modellen er at det er flere konseptbutikker som er drevet av selvstendige og forretningsmessig levedyktige virksomheter, sier Remøe.

– Hvordan skal dere få folk som aldri har kjøpt brukt før til å gjøre det i butikkene i kretsløpsparken?

– For å få til det må et gjenbrukssenter være vel så attraktivt som ordinære butikker og kjøpesentre og selge attraktive varer, svarer Remøe.

– Det har de fått til på ReTuna ved at hver butikk har sin nisje som plukker ut varer til sitt konkrete butikk-konsept. På ReTuna føler man at man går og shopper, og ikke leter etter lopper. En del av butikkene selger re-designede varer. Dette ønsker vi å gjøre mer ut av, og derfor har vi lagt til rette for et verkstedområde.

– Hvem skal drive butikkene i kretsløpsparken og hva slags butikker kan det blir snakk om?

– Per dags dato er vi på utkikk etter personer som vil starte butikk, men vi har ikke landet noe konkret ennå. Vi er i dialog med noen aktører og skal arrangere åpent informasjonsmøte 4. juni, svarer Remøe.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Trolig salg av jord

Så langt ligger det an til et hagekonsept med både produksjon av nye møbler av resttrevirke, og salg av brukte varer.

– Det blir trolig også salg av jord, laget av hageavfallet vi får inn til gjenbruksstasjonen, forteller Remøe.

Hun ser dessuten for seg at følgende konsepter kan passe godt inn:

* Interiørbutikk med salg av brukte og redesignede varer.

* El-butikk med reparasjon og salg av PC-er, TV-skjermer, telefoner og lignende.

* Sport- og fritidsbutikk med blant annet reparasjon av sykler.

* Klesforretning med sytjeneste for redesign og reparasjoner.

* Utleie av verktøy og småmaskiner.

* Salg av byggevarer.

* Butikk for barneutstyr og leker.

Les også: Har planer for gjenbruks-kjøpesenter i Oslo

Mer ombruk

Av avfallsplanen for 2013-2020 til de fire kommunene som eier Sirkula (Hamar, Ringsaker, Stange og Løten), heter det at «økning i mengde husholdningsavfall i prosent, skal være lavere enn gjennomsnittet for hele landet». Kommunene har også en egen strategi for mer ombruk.

– Selve ideen om å bygge en kretsløpspark for å møte målsettinger og strategier i denne og tidligere avfallsplaner, kom fra Sirkula, forteller Remøe.