Den ellers kvikke brøytebilsjåføren Erlend Stenersen (35) i Blåmann Maskin satt kraftløs i sofaen hjemme hos søstera si.

Det hadde lavet ned det siste døgnet – hele 40 centimeter snø – og like lenge hadde Stenersen vært våken og sørget for at alle de kommunale veiene mellom Kvaløysletta og Ersfjorden i Troms var kjørbare. Men det var ikke bra nok. Langt fra bra nok.

Folk var misfornøyde, og klagene haglet inn. Enten brøytet han for tidlig eller for seint, enten kjørte han for fort eller for seint. Veldig mange var irriterte over all den tunge snøen som var brøytet inn i hagene og oppkjørslene deres.

– Jeg mottok over 100 telefonsamtaler med klager 11. januar, sier Stenersen.

Fredagen i januar hadde 35-åringen tatt turen til søstera for å få råd. Hva skulle han gjøre? Hvordan få beboerne til å forstå at han og de seks ansatte i Blåmann maskin brøytet veiene slik Tromsø kommune ønsket?

Mens han satt der med en kopp med sterk kaffe, dirret telefonen. Inn kom en melding fra en mann som klagde på brøytinga. Sms-en avsluttet med «... drap er neste steg».

Da klarte ikke brøytebilsjåføren å holde igjen. Tårene begynte å renne nedover kinnene hans, og det tok en god stund før han sluttet å gråte.

– Jeg var helt nedkjørt fysisk og psykisk og hadde aller mest lyst til å ligge under dyna. Dette hadde jeg ikke forventet.

Ute snødde det fortsatt.

– Det er vanskelig å motivere meg til å stå opp klokka to om natta og jobber 400 timer i måneden, når folk er så misfornøyde, sier Erlend Stenersen. Foto: Sissel M. Rasmussen

– Ikke betalt for å få kjeft

Stenersen ble skremt. Personen bak drapstrusselen hadde tidligere oppsøkt boligen hans hvor han bor sammen med dattera Mie (5) og bonusdattera Thea Sofie (8).

– Det er fortsatt en reell fare for at han kan komme på trappa igjen og at barna er hjemme alene, sier Stenersen.

Der og da la han ut en tekst om dagens opplevelser på Facebook. Innlegget resulterte i over 350 likes, mange støttende kommentarer og to avisartikler.

Skjermdump fra Facebook.

Kritikken og kjeftingen roet seg ned noen uker. Folk besinnet seg, men i mars kommer et nytt kraftig snøfall. Truslene og hetsen tok seg opp igjen.

– Facebook, Snapchat og andre sosiale medier har skapt et klima hvor folk tillater seg å gå mye lengre enn før, sier han.

Stenersen har kjørt brøytebil i femten år og vært daglig leder i Blåmann Maskin siden 2013. Han opplever langt mer sjikane, kritikk og trusler nå sammenlignet med for noen år siden. Etter snøfallet i mars tok Stenersen en vanskelig avgjørelse. Han sa opp avtalen med Tromsø kommune, en kontrakt til en årlig verdi av 3,5 millioner kroner og som varte i to vintre til.

– Jeg er ikke betalt for å få kjeft. Det var truslene og utskjellingen over telefon, på nettet og i møte med mennesker, som fikk meg til å avslutte kontrakten. Sikkerheten til mine ansatte er viktigst.

– Alle vet best hvordan de skal gjøre jobben min, og det er frustrerende, sier brøytebilsjåfør Erlend Stenersen. Foto: Sissel M. Rasmussen

Slik rammes nordmenn av netthets

Det fins ikke statistikk om hvor mange arbeidstakere som har opplevd netthets. Men en ting er sikkert. Netthets rammer de samme yrkesgruppene som utsettes for vold og trusler, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt. Men det er ikke bare ansatte i «utsatte» yrker som har vonde opplevelser på nettet.

Slik slår netthetsen ut i den norske befolkning:

• 7,2 prosent har opplevd hatefulle ytringer i sosiale medier.

• 5,9 prosent av kvinner har mottatt netthets i sosiale medier.

• 8,5 prosent av menn har mottatt netthets i sosiale medier.

• Hetsen mot menn er rettet mot innholdet i argumentet.

• Netthetsen mot kvinner går på kjønn og personlighet.

• 37 prosent av kvinner som har opplevd netthat, reagerer med å være mer forsiktig på nettet.

• 23 prosent av mennene blir med forsiktige.

Kilde: Institutt for samfunnsforskning

Oppfordrer folk til å fortelle om hetsen

Erlend Stenersen skulle gjerne visst hvor mange norske kolleger i brøytebilbransjen som opplever hets og mottar trusler, men til dags dato har ingen undersøkt dette. 35-åringen kjenner til flere brøytebilfirmaer som har mottatt sjikane, men som ikke forteller om det.

Det tok en stund før Stenersen turte å være åpen.

– I starten trodde jeg at jeg gjorde en dårlig jobb når folk klagde. Jeg kjørte ut og så om jeg hadde brøytet feil, men det hadde jeg ikke, sier Stenersen.

Han oppfordrer andre firma til å fortelle om ubehagelige opplevelser.

Stenersen har politianmeldt den siste drapstrusselen, men saken er allerede henlagt av politiet i Troms.

Etter at truslene og hetsen hadde haglet inn til Erlend Stenersen, stilte han opp i avisa Nordlys og fortalte om opplevelsene. Foto: Sissel M. Rasmussen

Juridisk bistand til LO-medlemmer

Gjennom LOFavør kan LO-medlemmer i 14 forbund få juridisk bistand og hjelp i forbindelse med:

• Falske profiler

• Netthets

• Nakenbilder og fyllebilder

• Utpressing og hevnporno

• Innhold publisert om deg på internett

Kilde: LOfavør