Først vil tusenvis av engasjerte og frustrerte skoleelever på nytt streike foran nasjonalforsamlingen, fordi regjeringen og stortingsflertallet ikke har imøtekommet deres krav som kan redde klimaet.

Deretter er det klart for «Klimabrølet», som samler kirken, fagforeninger, miljøbevegelsen, bønder og næringslivet.

Både Telia, Vy, Flytoget, Tine, Hafslund, Ringnes, Hansa og Oslo Handelsstands Forening er blant de mange virksomhetene som oppfordrer sine ansatte til å stille opp og brøle til politikerne, for å få dem til å handle nå.

– Ekstremt mye

– Klimabrølets krav er en politikk som gjør at vi kan begrense global oppheting til 1,5 grader. Det er forholdsvis radikalt. Veldig mye må gjøres på veldig kort tid for å få til det, men dette må være det prioriterte målet nå, sier Even Nord Rydningen.

Han er initiativtaker til Klimabrølet og styreleder i det som har blitt Foreningen Klimabrølet.

– Det startet med en Facebook-post fra meg i januar, og nå har jeg jobbet med dette på fulltid siden april, etter at jeg fikk permisjon fra jobben min i Asylavdelingen i UDI, forteller Rydningen.

– I løpet av denne tida har vi fått til ekstremt mye. Det er nå 100 frivillige bare i Oslo, som har kastet seg på og jobber med Klimabrølet. Vårt hårete mål er at 100.000 mennesker skal møte opp foran Stortinget. Jeg tror vi ligger godt an til å klare det, vi er allerede på rundt 50.000 nå, og så er det jo skolestreikene samme dag.

– Hvorfor gjør du dette?

– Så langt har det brede, folkelige engasjementet manglet i klimasaken. Det må en langt bredere mobilisering til for å nå klimamålet. Vi må få med oss den tause majoriteten også, vanlige familier, svarer Rydningen.

Det tilsier markeringer en rekke andre steder i landet, som i Bergen, Trondheim, Stavanger og på mindre steder som Finse, Røros og Henningsvær.

– Vi håper på 50.000 deltakere i andre byer, sier Rydningen.

– Stem på klimapolitikk

Det er omtrent like mange som var med på de to store skolestreikene i vår. Også i morgen streiker skoleelever over hele landet. I tillegg til de største byene er det snakk om steiker i blant annet Vadsø, Hammerfest, Kristiansund, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Haugesund.

Det er ikke tilfeldig at den tredje store skolestreiken avholdes så kort tid før lokalvalget.

– Vi vil oppfordre alle med stemmerett til å stemme på partier som har god klima- og miljøpolitikk for sin kommune, og som ønsker å gjennomføre tiltakene i nettsaken vår om dette, sier Johanne Frost Klepp, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

I saken hun sikter til, ramses det opp 38 tiltak (Se faktaboksen på denne siden for noen av dem).

– Under streiken deltar det unge fra barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler, samt studenter. Så aldersspennet er mellom ti og 21 år, påpeker Klepp.

– Da mange av de streikende ikke har mulighet til å stemme selv, er det viktig at de voksne tar ansvar og viser sin støtte ved å stemme på partier som tar klima- og miljøkrisen på alvor. Lokalpolitikerne må nå ta det ansvaret Stortinget ikke tok, da det stemte ned klimastreikens krav 6. juni, fortsetter hun.

«Ingen flere utvinningstillatelser til oljeindustrien» er blant de streikende skoleelevenes krav. Her fra streiken i mai. Foto: Hilde Unosen

– Står i en spagat

Even Nord Rydningen i Klimabrølet, skjønner fullt ut den frustrasjonen som mange unge har lagt for dagen.

– Klimapolitisk står vi i en spagat. Nå er det på tide å samle beina og si høyt og tydelig fra om at vi finner oss ikke lenger i å drive sidelengs inn i framtida, sier han.

– Hva slags tiltak ønsker du at politikerne skal iverksette?

– Det er veldig viktig at vi i Klimabrølet ikke påtar oss en ekspertrolle. Likevel er det er klart at det må skje en omstilling fra fossil energi til fornybar energi på veldig kort tid, svarer Rydningen.

– Hvordan det skal skje vet verken jeg eller Ola og Kari Nordmann, men det er denne veien vi ønsker å gå sammen for å sikre best mulig livskvalitet for flest mulig, for oss og ikke minst de som kommer etter oss. Økonomisk vil det være veldig lønnsomt å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Vi er også innforstått med at vi må investere i de 200.000 arbeiderne i olje og gass, slik at vi får brukt deres unike kompetanse i omstillingen som må skje. Bøndene må selvfølgelig også med. Vi rikker oss ikke av flekken før by og land går hand i hand i norgeshistoriens største omstilling.

– Når skal det brøles i morgen?

– Det blir rundt klokka 16.30, men det omfattende og spektakulære programmet starter allerede klokka 15.00.

Ønskede tiltak

Her er noen av tiltakene Natur og Ungdom ønsker fra lokalpolitikerne:

* Flere sykkelstier, bilfrie gater i sentrum og færre parkeringsplasser der.

* Flere kollektivavganger og billigere billetter.

* Null- og lavutslippssoner for all transport i sentrale områder.

* Solceller på taket av kommunale bygg.

* Stans i boligbyggingen på matjord.

* Vern av lokale natur- og friluftsområder mot nedbygging.

* God kildesortering for innbyggere, bedrifter og kommunene.

* Fossilfrie anleggs­plasser.

* Minst 30 prosent miljøvekting i alle anbud.

* Landstrøm for skip.