Kart over områder som er rammet av skogbrann. Stort lyserødt felt: Område der det brenner sent torsdag kveld. To grønne felt: Områder som er evakuert. Tre røde felt: Tre boligfelt som evakueres nå. I tillegg er det et hytteområde i sør - markert med rødt - som vurderes evakuert. Foto: Politiet / NTB scanpix