– Norge har en god beredskap. Nå må vi øve. Utfordringen er at situasjonen kan være forskjellig fra år til år, sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Hun viser til 2018 som ble den mest krevende skogbrannsommeren vi har hatt her i landet. Det gikk bra takket være innsatsen fra alle etater. Nå skal det trenes før den kommende sommersesongen.

Søndag ble det holdt en stor øvelse for brannhelikoptre på Kjeller i Skedsmo kommune i Akershus. Målet er å øke kunnskapen, øke kommunikasjonen og å være enda bedre forberedt om det blir like tørt som i fjor sommer.

– Forberedelsene og gjennomføringen viser at vi vet hva vi holder på med, sier samfunnssikkerhetsministeren som skryter av alle som var involvert i øvelsen.

Brann og skred

Forebygging er også en viktig del av brannarbeidet. Det gjelder spesielt turgåere i skog og mark, men også skogsarbeidere.

Fra mandag er det et generelt bålforbud i hele landet for å forhindre skog- og lyngbrann. Det er ikke tillatt med bål eller grill i nærheten av skog og utmark. Noen steder kan du likevel tenne bål, så lenge du bruker hodet.

– Det er viktig av hver og en av oss tar ansvar for egen atferd, sier Tybring-Gjedde.

Denne påsken gir et bilde på hvor stor spennvidde det er i beredskapen landet må ha. Det er gressbrann i flere fylker, samtidig er det varslet betydelig skredfare i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen.

Samarbeid på tvers

– Kommunene er ansvarlige for skogbrannberedskapen, men staten bidrar med Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter. Dessuten er det et stort samarbeid på tvers av de forskjellige etatene og organisasjonene. I tillegg er det et internasjonalt samarbeid der nasjonene stiller for eksempel helikopter om det trengs, sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Samfunnssikkerhetsministeren viser til flere eksempler der vi samarbeider internasjonalt om beredskap. Under motorhavariet til cruiseskipet Viking Sky i mars stilte danskene et helikopter i beredskap, som sto klart om det ble nødvendig. På sensommeren i fjor under en skogbrann i Sverige, stilte Norge med helikoptre.

