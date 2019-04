Alle nødetater har rykket ut til stedet på grunn av det politiet omtaler som ukontrollert gress- og skogbrann.

Brannen ble meldt ved 13-tiden onsdag. Et skogbrannhelikopter er på vei til stedet.

Politiet meldte først at det var fare for at brannen kunne spre seg til boliger, og det ble derfor satt i gang evakuering av bolighus i Storevarveien i Melsomvik.

Litt senere opplyser politiet at bebyggelsen ikke var i fare.

Brannen er imidlertid ikke slukket. Det er kraftig røykutvikling, og personer med luftveisproblemer bør holde seg innendørs, oppfordrer politiet.