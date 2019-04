Brann i Vestfold under kontroll

Brannen ble meldt like før 13-tiden onsdag.

Politiet meldte først at det var fare for at brannen kunne spre seg til boliger, og det ble derfor satt i gang evakuering av bolighus i Storevarveien i Melsomvik. Litt senere opplyste politiet at bebyggelsen ikke var i fare.

I 14.10-tiden opplyser Sørøst politidistrikt at det ikke lenger er åpen ild på bakken, men at det er varme under bakken og at brannvesenet vil drive med etterslukking på stedet utover ettermiddagen.

Nødetatene, Sivilforsvaret, en brannbil fra Torp Sandefjord lufthavn og et brannhelikopter rykket ut til stedet, men det var ifølge politiet ikke behov for helikopteret.