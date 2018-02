Innenriks

Av Are Føli

Både i Oslo, London, Paris og Frankfurt falt aksjekursene mellom 3 og 4 prosent da børsene åpnet.

I Stockholm og København var nedgangen på henholdsvis 4 og 3,5 prosent.

Et par timer senere hadde utviklingen moderert seg litt, og de fleste børsene hadde tatt seg noe opp igjen. Men hovedindeksen på Oslo Børs var fortsatt 2,5 prosent lavere enn sluttnoteringen dagen før.

– Det kommer ikke til å være noe sted å gjemme seg. Det kommer til å være nedgang på bred front, sa aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets til Dagens Næringsliv.

– Ikke noe å leke med

Nedgangen i Europa kommer i kjølvannet av kraftige aksjefall i Asia og USA.

Tokyo-børsen falt tirsdag 4,7 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong stupte hele 5,1 prosent. Da børsen stengte i Shanghai, hadde aksjekursene der sunket 3,35 prosent.

I USA dagen før falt Dow Jones-indeksen 4,6 prosent. Dette var indeksens største prosent-fall siden 2011.

– Det er ikke noe å leke med. Når det faller så kraftig to dager på rad er det et tegn på at investorene er blitt livredde for børsen, sier sjefanalytiker Peter Malmqvist i det svenske finansselskapet Remium.

Samtidig som børsene faller både i USA, Asia og Europa, er kryptovalutaene nærmest i fritt fall. Tirsdag morgen hadde bitcoin og en rekke andre kryptovalutaer falt mellom 20 og 30 prosent i løpet av et døgn, ifølge E24.

Inflasjon og renter

En av hovedårsakene til børsnedgangen i USA er usikkerhet rundt renter og inflasjon.

Rentene på tiårige amerikanske statsobligasjoner har i det siste steget kraftig, og nye tall viser at den økonomiske oppgangen i USA har løftet lønningene.

For amerikanske arbeidere er dette naturlig nok en god nyhet. Men utviklingen kan øke inflasjonen og tvinge USAs sentralbank til å heve rentene raskere enn antatt – noe som vanligvis er negativt for aksjemarkedene.

Børsene i USA har steget i flere år uten noen stor korreksjon, og oppgangen har vært kraftig lenge også i en rekke andre land. Mange analytikere har påpekt at utviklingen på ett eller annet tidspunkt var nødt til å snu. (NTB)