Det sier fagdirektør Anine Kierulf ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, NIM.

Alliansen og SIAN har begge stand under Arendalsuka. Alliansens selvutnevnte leder, Hans Jørgen Lysglimt, skrev nylig på Twitter at «krigen mot landssvikerne har startet», og at «landssvikerne skal henges» (journ. oversettelse).

Oslo byrådsleder Raymond Johansen, som er tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, mener Alliansen og SIAN ikke burde få delta under Arendalsuka.

– Ved å slippe til Alliansen her, som nærmest har oppfordre til drap, med argument om at partilederen Lysglimt har rett til å bli hørt – nei, han har ikke rett til å bli hørt i det hele tatt. Jeg mener grensen går ved oppfordring til vold. Da handler det ikke lenger om ytringsfrihet. Et stort arrangement som Arendalsuka trenger ikke tilrettelegge for det. De er i sin rett til å gjøre det, men jeg er veldig imot det, sier Johansen.

Skeptisk til å nekte

Kierulf er skeptisk til å nekte noen å ytre seg eller stå på stand, så lenge de følger demokratiske retningslinjer. Det innebærer blant annet å ikke oppfordre til vold, drive ærekrenkelser eller komme med trusler.

– Man kan bli skremt av ytringer som kommer fram, men vurderingene her vil være om de er fremsatt ytringer som vil være voldsoppfordrende her på Arendalsuka. Selv om de har et budskap som mange vil finne hårreisende og skremmende, betyr ikke det at det ikke ligger innenfor ytringsfrihetsprinsippet. Det er her for at vi skal skjønne at disse meningene finnes, så vi kan ta til motmæle mot dem, sier Kierulf.

– Mange mener Arendalsuka og andre slett ikke har noen plikt til å gi disse ytringene en plattform?

– De har ingen forpliktelse til å gi noen en plattform eller stand. Men jeg synes ikke plattformargumentene er så gode. Ikke bare viser det seg at det ikke virker, men det kan også ha motsatt virkning av det man skulle ønske. Hvis de ikke blir imøtegått, kan de bli værende i ekkokamrene.

Holde demokratiet i hevd

Hun mener alle har et ansvar for å holde demokratiet i hevd. Det innebærer å ta til motmæle.

– Hvis man skal beholde demokratiet, må det aktiviseres og bevares nedenfra. Hver og en av oss som synes tendensen til polarisering og ekstremisme er en farlig utvikling, har et selvstendig ansvar for å forsøke å motvirke dette på den måten vi selv mener er den beste – om det er å diskutere med dem på stand, gå på fredelig demonstrasjon eller ta til orde for ikke å gi dem en plattform.

