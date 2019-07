Siden juni 2017 har De europeiske frihandelsforbund (EFTA), parallelt med EU, diskutert en frihandelsavtale med den søramerikanske handelsblokken Mercosur.

Forhandlingene gjør Bondelaget bekymret. Generalsekretær Sigrid Hjørnegård sier til Nationen at de er urolige for at forhandlingene avklares veldig raskt, ettersom de vet at det er planlagt nye møter etter sommeren.

– Vi tror det henger litt på at når EU og Mercosur er enige, så vil Norge gjerne ha samme markedsadgang, sier hun.

De vil derfor ha det de kaller et «krisemøte» med politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet, og har i et brev til landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) bedt om et møte.

Bondelaget er spesielt bekymret for at en frihandelsavtale mellom EFTA og Mercosur vil kunne åpne opp for eksportkvoter fra de søramerikanske landene. Dette skal gjelde produksjon av storfekjøtt, som disse landene har spesialisert seg på.

– Smertegrensen går på null på kjøtt. Vi har allerede gitt fra oss kvoter på alle kanter, og på kjøtt har vi til og med jobbet for å flagge hjem produksjonen. Vi må alltid gi litt for å få litt i slike forhandlinger, men vi kan ikke fortsette og fortsette å gi bort tollkvoter på landbruk, sier Hjørnegård.

Hjørnegård mener regjeringen har forpliktet seg, ettersom regjeringserklæringen slår fast at importvernet skal videreføres.