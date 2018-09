Innenriks

– Jeg har merket klimaendringene veldig på kroppen gjennom flere sesonger. Da blir jeg rimelig oppgitt når landbruksministeren ikke vil ta noe standpunkt og si hva han mener. Det er tydelig at han forsøker å sno seg unna spørsmålene.

Bergersen driver med melkeproduksjon i Gol i Hallingdal.

– Som bonde blir jeg ikke optimistisk når jeg hører slike uttalelser.

Han viser til landbruksminister Bård Hoksruds uttalelser i Dagsavisen. Hoksrud ble spurt gjentatte ganger om han tror på menneskeskapte klimaendringer, men han ville verken svare ja eller nei. Hoksrud sa blant annet:

– Dyr og mennesker gir utslipp. Spørsmålet er hva som fører til endringene.

Han ga heller ikke noe klart svar på om han er bekymret for at klimaendringer kan forverre situasjonen for bøndene i framtida.

– Været og klimaet skifter. Det har det gjort til alle tider, sa Hoksrud.

Les hele saken her: Vil ikke svare på om han er bekymret for klimaet

Tørken og konsekvensene

Bergersen er aktiv i politikken. Han er lokallagsleder for Miljøpartiet De Grønne i Hallingdal.

– Når 99 prosent av verdens klimaforskere mener at menneskeskapte utslipp fører til klimaendringer, velger jeg å tro på det. Jeg baserer det også på mine egne erfaringer som bonde. Og om jeg skulle ta feil, hva har vi å tape på å ta forholdsregler?

Han forteller at årets sommer har vært dramatisk og at de lenge trodde at de måtte slakte dyr på grunn av fôrmangel.

– Vi merket tidlig at det var veldig lite vekst og startet tidlig med å spore opp hvor vi kunne skaffe fôr. Vi klarte å få tak i det vi trengte. Problemet er at det koster oss vanvittige summer. For sånne som oss er regjeringens krisepakke et være eller ikke være.

Les også: Må slakte over 100 sauer

Bergersen synes det er oppsiktsvekkende at landbruksministeren svarer som han gjør.

– Nå har vi hatt flere sesonger med ekstremt mye regn, vi har vasset i gjørme. Så får vi årets tørke, som har vært helt forferdelig. Før jeg ble bonde, tenkte jeg ikke så mye over det når det var ekstremvær. Men når du er avhengig av vekst og vann merker du det så utrolig på kroppen. Det ble ikke mange fulle netter med søvn i juni og juli.

I intervjuet med Dagsavisen understreket Bård Hoksrud at han skal jobbe sammen med bondeorganisasjonene for å få utslippene ned og at det ligger investeringstilskudd til klimatiltak i jordbruksoppgjøret.

Saken fortsetter under bildet.

Årets tørke har ført til store tap for norske bønder. Men Bård Hoksrud er ikke veldig bekymret for klimaendringer. Foto: Mimsy Møller

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Uetisk import

Bergersen mener det må komme nye støtteordninger som tar høyde for at det både blir et våtere og tørrere klima framover.

– Regjeringens svar på det hele er at vi kan importere mat og fôr. Men det er jo like ille andre steder. Vi ble tilbudt å kjøpe fôr fra Estland. Vi kan betale mer enn estlenderne, men jeg mener det er uetisk å kjøpe fra andre som trenger fôret sitt selv.

– Det viktigste er å få på plass ordninger som gjør at vi ikke havner i samme situasjon igjen. Det må settes av økonomiske midler slik at bønder får råd til å kjøpe fôr fra andre bønder i Norge. Det er også et stort behov for kornlagre. Hvis vi får lignende somre framover, risikerer man at en haug med gårder må legges ned. Jeg vet at bondeorganisasjonene jobber for å få på plass sikkerhetsordninger, men det blir ingen lett match med den sittende regjeringen.

Bergersen mener også at det må satses mer på mindre gårder.

– Vi har 30 melkekyr. De som har 150 kyr trenger veldig mye mer fôr. I et klimaperspektiv er det bedre å ha flere små bruk enn mange store, men det er stikk i strid med hva regjeringen ønsker.

Les også: Forsker: Ekstremtørken vil komme igjen – og oftere

Arbeiderpartiet reagerer

Nils Kristen Sandtrøen, landbrukspolitisk talsperson i Ap, reagerer også på Hoksruds uttalelser.

– Det er overraskende og bekymringsfullt at Hoksrud sier dette nå. Flere steder i landet har vi hatt den verste tørkesommeren på over 100 år. Dette understreker at Stortinget må gjøre framtidsrettede vedtak som sørger for at regjeringen fører en bedre politikk i møte med et klima i krise, sier Sandtrøen.

Han mener regjeringen må øke investeringstilskuddet til grøfting og drenering ytterligere. Ap mener det også må komme på plass egne investeringsordninger til vanningsanlegg. Sandtrøen vil ikke være med på at dette er bondens ansvar alene.

– Det er snakk om langsiktige investeringer som handler om en hel næring. Det er en oppgave vi må løse sammen. Husk at næringsmiddelindustrien er den største delen fastlandsindustrien i Norge målt i antall arbeidsplasser. Sandtrøen mener det haster med å få på plass nye klimatiltak.

– Mange ting står uløst etter denne sommeren. Det vil for eksempel bli en utfordring å skaffe nok såkorn og frø. Landbruksministeren må ta tak i dette umiddelbart.

Han er også opptatt av at selvforsyningsgraden må opp.

– Vi har lagt fram en opptrappingsplan for å øke matproduksjonen og verdiskapningen på de naturressursene vi har i Norge. Det kommer til å bli en hardere kamp om matressursene på verdensbasis, da trenger vi å forsterke sikkerhet for maten og selvforsyningen.

Les også: Tørkerammede bønder får krisehjelp-nei fra Dale