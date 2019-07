Bompengepartiet skal få nytt navn

– I flere år har vi følt at partiets navn har vært for langt og komplisert. Nå har vi tatt en avgjørelse på at vi må bytte navn, sier partileder Frode Myrhol til NRK.

Han har tenkt på navneendringen siden 2015.

– Det blir en vanskelig prosess. Vi skal ha en god, demokratisk prosess rundt dette på årsmøtet. Kanskje skal vi utlyse en navnekonkurranse for å få inn gode forslag, sier partilederen.

FNB blir gjerne kalt for bompengepartiet, og beskyldt for å være et ensaksparti. Det imaget mener de er helt feil.

– Navneendringen har ingenting med beskyldningene om å være et ensaksparti. Denne problemstillingen kom lenge etter at vi begynte snakke om å bytte navn, sier Myrhol.

FNB er mot bompenger og bypakker, veiprising, eiendomsskatt og vindmøller på land.