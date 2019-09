Bompengeparti-velgere i Stavanger føler seg lurt

Tirsdag ble det kjent at FNB inngår i et valgteknisk samarbeid med Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Flere bompengemotstandere reagerer sterkt på Facebook-siden Bomfritt Jæren NOK er NOK, skriver NRK. Mange bruker sterke ord for å gi uttrykk for at de føler seg lurt, at partiet har sviktet, at politikere ikke er til å stole på, og at partileder Frode Myrhol burde ha gitt beskjed før valget om at samarbeid kunne være en mulighet.

– Vi har hele tiden vært klare på at vi er et blokkuavhengig parti, så det er rart hvis folk blir veldig overrasket over at vi snakker med begge blokkene, sa Myrhol da avtalen ble presentert tirsdag.

Han påpekte videre at MDG i Stavanger er mye mindre enn i Oslo, og at maktbalansen er annerledes. Han slo også fast at FNB og MDG er enige om at gulrot er bedre enn pisk når det gjelder å få folk til å bruke kollektivtilbudet.

– Jeg tror at de som stemte på oss, vil bli veldig fornøyde med det vi greier å få på plass nå, så det bekymrer ikke meg at mange av mine velgere er redde for MDG, sa han.