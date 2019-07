Bollestad om AAP-endringene: – Noe må vi ofre

Grunnen til at du sitter her som statsråd er resultatet av et veivalg i Kristelig Folkeparti hvor du er nestleder. Dere sitter i regjering, samtidig sitter dere også i en bølgedal på målingene som dere ikke kommer helt ut av. Hvor godt strategisk vurdert var dette veivalget?

– Det veivalget var vi tre i ledelsen helt enige om at vi måtte ta. Så var vi uenige om hvilken vei vi skulle gå. Vi sto samla om at vi ikke hadde fått uttelling på målingene for den vippeposisjonen på Stortinget. Det gjorde at vi valgte å kjøre den prosessen vi gjorde, som jeg mener var en demonstrasjon på hva lokaldemokratiet er. Samtidig som vi hadde den prosessen knyttet til hvilke saker KrF skulle prioritere, hvor landbruk var en av dem. Derfor ser du en stor forskjell på det feltet fra før og etter at KrF kom i regjering.

KrF har vært tydelig på at det skal være partiet for et varmere samfunn. En sak Dagsavisen har skrevet mye om, er de som nå presses ut i et økonomisk uføre som følge av AAP-innstrammingen. Dere var mot, men nå sitter dere i regjeringen som gjennomfører innstrammingen. Hvordan forsvarer du det?

– Det er klart at når du går inn i et regjeringssamarbeid er det noen saker du taper, og noen saker du vinner. Det er noe av det vi på en måte må ofre. Det er vanskelig. Samtidig har jeg lyst å si, uten at det skal være en unnskyldning: Mange går på arbeidsavklaringspenger og prøver å gå i jobb etter jobb for å se om de er i stand til det. Men hvis det egentlig er en uføretrygd de skal ha, så kan dette også for noen være en hjelp, i stedet for å måtte kave for retten til uføretrygd.

Les også: AAP-aksjonistene samler seg i egen forening: – Vi er en kjemperessurs

Dette er folk som ikke er avklart av Nav, og dere har selv vært mot disse innstrammingene tidligere. Fra Ap og SV kommer det forslag i Stortinget om å reversere endringene. Hva sier dere til dem som nå er rasende for at dere ikke stemmer for det?

– Dette vet også de som satt i den rødgrønne regjeringen: Når det kommer forslag så er det nettopp for å skape den valgkvalen for medlemmer i regjering, fordi en ønsker å sette ulike partier på prøve. Det er jo en del av det som er utfordringen her. Samtidig har jeg lyst å si at er det noe vi i KrF har vært opptatt av, så er det å ivareta de som trenger det mest.

Et av dette halvårets mest alvorlige skandaler har vært på ditt bord: Den feilaktige rapporten om en minkfarm i Rogaland. Da saken skulle debatteres hos rikskringkasteren glimret statsråden med sitt fravær. Hvor var du?

– Det å gå inn og debattere en sak før en har oversikt i saken og har snakket med Mattilsynet som det gjelder, blir prinsipielt feil. Jeg kan ikke snakke om saken i media, før jeg snakker med Mattilsynet. Det hadde jeg heller ikke gjort om jeg var leder ved et sykehus eller ordfører i en kommune. Det er et prinsipp.

Bondelagets jurist mener regjeringens forslag til kompensasjon for pelsdyrbøndene er det verste de har sett fra noen regjering mot en næring. Hvordan forsvarer du det forslaget regjeringen kom med?

– Bondelaget må få lov til å ha sin vurdering av dette. Vi har gjort de vurderingene vi har gjort her på dette, og gjort de vurderingen for at det skal bli mest mulig rettferdig.

Les også: Stor oversikt: Her er gavene som finansierer partienes valgkamp

Så du mener ikke det er rettferdig å gi dem full erstatning når de rammes av et næringsforbud?

– Men hva er full erstatning? Betyr det at folk som ikke har betalt ned gjelden sin, men bare betalt renter og fått avskriving på skatten, skal få det samme som de som har betalt gjelden sin? Hva er rettferdig i dette? Det er det vanskelige spørsmålet. Jeg skulle gjerne sluppet dette, men dette er en enighet vi har tapt i regjering. Det betyr at jeg har forsøkt å gjøre det som er best mulig ut ifra de forutsetningene som ligger der.

Du har faktisk kalt dette en «drittsak».

– Det har jeg gjort. Det er vanskelig fordi dette er en næring KrF er imot å legge ned.

Flere hundre familier rammes av dette næringsforbudet. De fleste i ditt hjemfylke. Hvor krevende er denne saken for deg og partiet?

– Jeg synes det er vanskelig fordi mange både i Rogaland og Trøndelag rammes spesielt. Jeg vet jo også hvem mange av disse er. De fikk et signal i 2017 om å være frimodig i denne produksjonen. Plutselig får de et næringsforbud. Det kjenner jeg er krevende. Jeg vet jo at det er hele familier som rammes, sier statsråden.

Vi spør: KrF-nestleder og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF):

Hva har du helst på grillen i sommer?

– På grillen i sommer har jeg gjerne koteletter av svin eller lam.