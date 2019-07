Nominelt falt prisene med 0,2 prosent i juni, som normalt er en prismessig svak måned i eiendomsmarkedet.

– Den moderate prisutviklingen i det norske boligmarkedet fortsetter i juni måned. Trenden med moderat prisvekst har vart sammenhengende i over et år, og det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette utover i året, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden, opplyser eiendomsmeklernes bransjeforening.

Ligger ute lenger

I gjennomsnitt tok det 42 dager å få solgt en bolig i juni. Det er fire dager mer enn i samme måned i fjor. Bodø og Fauske hadde det raskeste boligmarkedet, med en gjennomsnittlig salgstid på 19 dager. I Kristiansund, som var tregest, tok det over tre ganger så lang tid, nærmere bestemt 62 dager

– Juni bekrefter trenden vi har sett over tid med at det tar lengre tid å selge boliger nå enn på flere år. Hovedårsaken er at det har over en lang periode vært mange boliger til salgs, noe som gjør at kjøperne kan bruke god tid på vurderingen om de skal legge inn bud, sier Eiendom Norge-sjefen.

Færre salg i juni – flere i første halvår

Det ble solgt 9.903 boliger i Norge i juni, 6 prosent færre enn i samme måned i fjor.

– Det er noe lavere aktivitet i juni i år sammenlignet med juni fjor. Samtidig har det vært mange måneder med meget stor aktivitet, noe som i sum har gitt et rekordhøyt antall salg i første halvår 2019, sier Dreyer. I første halvår er det solgt 3,8 prosent flere boliger enn i samme periode i fjor.

Når det gjelder antall boliger som bli lagt ut for salg, er bildet ganske likt: nedgang i juni, men oppgang for første halvår. Den siste måneden ble det lagt ut 9.995 boliger, 10,1 prosent færre enn i juni 2018. For første halvår sett under ett, har det vært en oppgang på 4,8 prosent.

Ingen gjeldsregistereffekt

Nordea sier årets junimåned ikke er noe unntak fra regelen om høy aktivitet i årets sjette måned. I en pressemelding skriver banken at det er stor pågang etter boliglån.

– Det er mange objekter å velge mellom, med boliger til salgs i alle prisklasser. Så, selv om aktiviteten er høy, tar ikke budrundene helt av, sier John Sætre, som er leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Han sier Gjeldsregisteret, som ble lansert 1. juli, ikke har lagt noen demper på boligmarkedet i første halvår, men Sætre er spent på å se hvordan kundene eventuelt blir påvirket i tiden fremover.

Fakta om boligprisene

Sesongkorrigert utvikling i boligprisene i de fire største norske byene fra mai til juni i år (med utviklingen de tolv siste månedene i parentes).

* Oslo: +1,3 prosent (+3,4 prosent)

* Bergen: Uendret (+0,3 prosent)

* Trondheim: +0,8 prosent (+0,8 prosent)

* Stavanger: +0,1 prosent (+0,7 prosent)

* Hele landet: +0,6 prosent (+2,6 prosent)

Kilde: Eiendom Norge