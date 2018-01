Innenriks

Klima- og miljødepartementet har allerede mottatt over 400 henvendelser om ulvejakten. Mange av dem er fra utlandet.

Dagsavisen har sett nærmere på noen av meldingene departementet har mottatt fra et dusin land bare i løpet av de første dagene av januar. De viser blant annet at ulvejakten kan få negative konsekvenser for turistlandet Norge.

– Skrinlegger ferie.

– Jeg er svært opprørt og sint, skriver en mann fra England.

– Denne masseslakten for å ødelegge et så vakkert dyr kan ikke rettferdiggjøres på noen måte. Hvis dette fortsetter er jeg redd for at jeg kommer til å skrinlegge alle ferieplaner i deres land i framtiden, forteller han.

– Verken jeg eller min familie vil noen gang komme på besøk til Norge igjen. Vi vil velge et annet land å besøke for å bruke pengene våre, og jeg vil sterkt anbefale alle våre venner, forretningspartnere og familiemedlemmer til å gjøre det samme og oppfordre sine venner til å gjøre det samme. Og det vil de gjøre, skriver en finsk mann.

Vil ikke kjøpe norsk

En spanjol forteller at han har vært flere ganger i Norge.

– Nå vil jeg aldri komme tilbake, takket være deg, skriver han i en epost stilet til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

– Jeg kommer til å anbefale alle til å unngå å besøke ditt land og unngå å kjøpe varer laget i Norge, fortsetter han.

– Det å slakte uskyldige dyr er meningsløst og grusomt, og jeg dropper alle planer om å feriere i deres land inntil jeg får klar beskjed om at flere ulver ikke vil bli drept eller skadet på noen måte, skriver en kvinne fra New York i USA.

– Dette vil helt sikkert påvirke turistindustrien i deres land, konstaterer en annen amerikansk kvinne.

– Jeg har alltid ønsket å besøke Norge for å se ulvene deres. Nå vil jeg ikke komme til Norge før denne galskapen er blitt stanset, skriver en skotsk kvinne.

– Jeg vil boikotte Norge helt til denne grusomheten stanser, skriver en kvinne fra Sveits.

– Beslutningen om å drepe ulver innebærer at vi ikke kommer til å besøke deres land de kommende årene. Vi vil ikke besøke et land som dreper ulver, skriver et par fra Nederland.

– Skam dere, nordmenn

– Dere må være fullstendig gale, skriver en finsk kvinne.

Også en kvinne fra staten Washington i USA stiler sin henvendelse direkte til klima- og miljøministeren.

– Kjære statsråd Helgesen. Drapene på 42 ulver, 75 prosent av de norske ulvene, vil sannsynligvis innebære utryddelsen av ulver i Norge, mener hun.

– Stopp massakren på ulver i Norge, skriver en mann fra Spania.

– Skam dere, nordmenn! Ta i bruk ikke-dødelige midler og beskytt ulvene mot blodtørstige jegere, oppfordrer han.

En tysker, som omtaler seg som biolog og naturfotograf, er inne på det samme.

– Jeg blir kvalm av hele denne saken, og hvis jeg hadde vært norsk ville jeg ha skammet meg over det, skriver han.

Det har også kommet lignende henvendelser fra Canada, Danmark og Italia.

Flere av dem som har kontaktet Klima- og miljødepartementet bor i land som til dels har vesentlig flere ulver enn det Norge har. I Spania, som har flest ulver i Europa, er det over 2.000 ulver. Den norske bestanden er forsvinnende liten sammenlignet med det.

15 skutt så langt

Rett før jul opplyste Rovdata at det var registrert mellom 88 og 92 ulver innenfor Norges grenser. Av disse var det 55 til 57 ulver som så ut til å ha helnorsk tilhold.

Så langt er 15 av disse ulvene skutt siden jakten startet innenfor ulvesonen 1. januar.

Dette har også opprørt hundrevis av nordmenn i så stor grad at de har sendt henvendelser til Klima- og miljødepartementet, eller også kontaktet miljø- og dyrevernsorganisasjoner som Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond og NOAH - for dyrs rettigheter.

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet reagerer slik på boikottvarslene:

– Forvaltning av rovvilt er et følelsesladd tema både i inn- og utland. Vi merker godt at det er en del negative reaksjoner på den lisensfellingen av ulv som nå pågår. For oss er de føringene som er lagt av Stortinget avgjørende, og vi har lagt stor vekt på dette i vedtakene om lisensfelling av ulv.

