En rekke medier har de siste dagene rapportert at Venstre går inn i Solberg-regjeringen med tre statsråder.

Ifølge VG går partileder Trine Skei Grande og nestleder Ola Elvestuen – begge fra Oslo – inn som henholdsvis kulturminister, og klima- og miljøminister. Iselin Nybø fra Rogaland, som falt ut av Stortinget etter valget, er aktuell som minister i Kunnskapsdepartementet med ansvar for forskning og høyere utdanning.

Dagsavisen har vært i kontakt med en rekke kilder i Venstre, men ingen vil endelig bekrefte statsrådsspekulasjonene.

Fasiten for hvordan statsminister Erna Solberg (H) endelig utvider sin regjering, kommer først utpå dagen i dag. Klokka 10 skal flere statsråder til spørretimen i Stortinget, så endringene kan først skje etter at regjeringsmedlemmene har vært samlet rundt kongens bord.

Dersom Grande og Elvestuen går inn, betyr det i så fall at Vidar Helgesen (H) og Linda Hofstad Helleland (H) går ut. Adresseavisen mener å vite at trønderen Helleland er ferdig som kulturminister, men skal over i et annet departementet.

Aktuell som statssekretær

Gitt at Kunnskapsdepartementet deles opp, kan nåværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen være aktuell for en ny post. Isaksen sa nei til gjenvalg på Stortinget, men har etter det Dagsavisen har grunn til å tro ikke signalisert at han vil gi seg som statsråd.

Ifølge VG kan han være aktuell som ny arbeids- og sosialminister.

Venstres Sveinung Rotevatn, som ramlet ut av Stortinget etter valget, er etter det Dagsavisen har grunn til å tro høyaktuell for en rolle i regjeringsapparatet. En kilde peker på at en statssekretærrolle ved Statsministerens kontor kan være viktig for partileder Grande, men at det kan være vel så viktig for partiet å plassere Rotevatn i et departementet der han kan profilere partiets politikk i størst mulig grad.

Små Frp-endringer

Fra Frp-hold antydes det overfor Dagsavisen at partiet neppe legger opp til store endringer i statsrådslaget ved denne anledningen, men venter til senere.

VG og NRK har rapportert at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) får endret sin portefølje. Hun tar sannsynligvis over hele Justis- og beredskapsdepartementet, og tar med seg ansvaret for innvandring samtidig som integreringsfeltet flyttes til et annet departement.

Det betyr i så fall at sittende justisminister Per-Willy Amundsen er ferdig.