Black Box-teateret krever erstatning

NTB - Fredrik Moen Gabrielsen

Det fremgår i en klage sendt inn av advokat Jon Wessel-Aas, som representerer teateret. Klagen er rettet både mot Oslo politidistrikt og Oslo statsadvokatembeter.

Wessel-Aas klager på påtalemyndigheten og politiets opptreden i forbindelse med etterforskningen av saken mot Black Box-teateret. Advokaten klager dem inn for flere mulige brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Både Wessel-Aas og advokat Halvard Helle, som representerer teateret og teaterdirektør Anne-Cecilie Sibue, har vært svært kritiske til prosessen rundt siktelsen av teateret og kunstnerne bak.

Henlagt

– Prosessen sett i helhet innebar krenkelse av uskyldspresumsjonen og ytringsfriheten, sa Wessel-Aas til NTB torsdag kveld.

Den såkalte uskyldspresumsjonen er et grunnleggende rettsprinsipp om at man er uskyldig inntil man er endelig dømt, altså at tvilen skal komme den anklagede til gode.

Advokat Helle mener at siktelsesprosessen har vært uryddig fra politiets side.

– Prosessen har vært svært uryddig og reiser flere spørsmål som det vil være av betydning å få svar på. Det er viktig at påtalemyndigheten tar lærdom av slike feil for å unngå at de skjer igjen, sa han til NTB torsdag.

Lørdag vil en rekke kunst- og kulturorganisasjoner demonstrere over hele landet for å markere sin støtte for kunstneres ytringsfrihet. Kunstnerne fra Black Box-teateret vil holde appeller foran Stortinget i Oslo.

Reagerer

Onsdag forrige uke ble Hanan Bennamar, Sara Baban, Pia Maria Roll og teaterdirektør Sibue siktet for å ha krenket privatlivets fred. Deres teaterforestilling «Ways of seeing» brukte bilder av justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans samboer Laila Anita Bertheussens bolig, uten deres samtykke.

Siktelsen skapte store reaksjoner og ble betegnet som «en alvorlig inngripen i kunstnerisk frihet» av Norsk teater- og orkesterforening. Søndag ble imidlertid saken henlagt, fordi intet straffbart forhold var bevist.

– Det stadige mediepresset, kombinert med Bertheussens, påtalemyndighetens og regjeringsaktørers pågang, skapte en svært vanskelig situasjon for Baban, Benammar og Roll Jessen. De opplevde seg mistenkeliggjort både for forholdene de var anmeldt for, men også for truslene mot justisministerens bolig, skriver Wessel-Aas i klagen.

– Kaster mistanke

– Vi har forståelse for fornærmedes opplevelse av å ha blitt krenket, men etter en samlet vurdering av saken egner den seg neppe for straffesporet, skrev Oslo politidistrikt på Twitter tirsdag denne uken, i forbindelse med at saken mot Black Box-teateret ble henlagt.

Ordlyden i politiets melding fikk Wessel-Aas til å reagere kraftig.

– Det er helt utrolig hva Oslo-politiet får seg til å gjøre. Saken er henlagt. Likevel velger politiet å kaste mistanke over min klient ved å uttrykke medfølelse over hvordan filmopptakene er gjort, sa han til NTB.

Samboer siktet av PST

I ettertid av teaterstykket opplevde Wara og Bertheussen både trusler og hærverk en rekke ganger utenfor sin bolig. Wara kalte truslene et angrep på norsk demokrati.

Forrige uke ble imidlertid Bertheussen selv pågrepet, siktet for å ha diktet opp en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars. Hun er ikke siktet for de tidligere hendelsene utenfor parets hjem, men PST-sjef Benedicte Bjørnland har uttalt at det er naturlig å se hendelsene i sammenheng.

Bertheussen har stilt seg fullstendig avvisende til siktelsen og nekter straffskyld. Hennes forsvarer John Christian Elden mener PSTs siktelse av Bertheussen er basert på indisier. (NTB)

