– Norwegian har liksom vært livet jeg har levd, utenom familien. Det har vært fantastisk artig å jobbe sammen med så mye ressurssterke folk, sier Kjos (72) til NTB.

Torsdag ble det klart at han forlater sjefsstolen i selskapet han var med på å starte, og som har gjort ham til en av Norges mest profilerte næringslivsledere.

Han skal fortsette i en rådgiverrolle, men gleder seg til å slippe det operative ansvaret.

– Du lever jo alltid med at passasjerene skal fram. De skal fram i tide. Du vil alltid ha tekniske ting som skjer, som du må håndtere. I verste fall, så går alle maxene på bakken. Du er ikke av og på som CEO. Du er på. Det er en jobb som går 24/7, sier Kjos, som innrømmer at det har vært mye styr med Boeing 737 MAX-flyene som ble satt på bakken tidligere i år.

Ut på tur

Det første Kjos skal gjøre nå som noe av byrden er løftet bort, er å dra ut på seilferie «dit vinden fører» ham. I tillegg skal han dyrke litteraturinteressen enda mer en før, selv om kona allerede mener han leser «altfor mye».

– Men jeg skal tilbake igjen. Jeg vil fortsette å jobbe i Norwegian og være en rådgiver. I den grad de vil spørre meg om meninger om ditt og datt, så vil jeg være tilgjengelig for det, sier han.

En av de viktigste oppgavene for Kjos i hans nye rolle, blir å etablere et nettverk for passasjersamarbeid med flyselskaper i Asia og USA. På samme måte som de har gjort med det britiske flyselskapet EasyJet i Europa.

– Nå som jeg ikke har det operative ansvaret, vil jeg få mye mer tid til å jobbe med de tingene som Norwegian kanskje vil ha mer fortjeneste av i framtiden, sier Kjos.

Flyreiser for alle

Han er stolt over det han har fått til i årene i flyselskapet. Først som styreleder fra 1993 til 1996 og deretter som konsernsjef siden 2002.

– Vi har gjort noe for det norske folket først, og deretter for skandinaver, og så europeere, og så i andre verdensdeler. Folk trenger ikke være rike for å fly. Det har liksom vært vår mission. Flyreiser og ferieturer skal være tilgjengelig for alle, ikke bare de rike, sier Kjos.

– Geir er en ålreit fyr

Inntil videre tar finansdirektør Geir Karlsen over som fungerende konsernsjef i Norwegian. Men Kjos er også tydelig på at han ønsker Karlsen som sin etterfølger på lang sikt.

– Jeg har null problemer med å overlate roret til Geir. Han er en veldig ålreit fyr og er beinhard til å jobbe 24/7 og har de kvalitetene du bør ha for å jobbe i team, sier Kjos, men understreker at det er opp til styret å ta den avgjørelsen.

Fortsatt sitter den avtroppende sjefen med en eierandel på rundt 20 prosent i selskapet sammen med tidligere styreleder Bjørn Kise. Når det gjelder oppkjøpsryktene rundt selskapet, vil han ikke låse seg i noen retning.

– Vi kommer til å følge strømmen sammen med de andre eierne. Vi skal ikke være noen soloryttere der, sier han.