– De sier til familien at hun lever. Mer konkret går det ikke an å gjøre det, sa bistandsadvokaten under pressekonferanse tirsdag.

– Vi kommuniserer klart og tydelig med motparten. Etter 8. juli har vi hatt tydelig kommunikasjon, sier Holden.

Kommunikasjonen foregår på norsk, sier Holden på spørsmål fra NTB.

– Neste utspill ligger nå hos motparten, og familien forventer fremdrift slik at Anne Elisabeth Hagen kan komme tilbake til sin familie, fortsetter Holden.

Ifølge bistandsadvokaten inneholder kommunikasjonen informasjon som bare de som har bortført kvinnen, kan ha.

– 8. juli-hendelsen viser at motparten mottar de henvendelser vi gjør, sier Holden, som ikke vil svare på når den siste kommunikasjonen fant sted.

Kommenterte ikke penger

Ifølge kilder VG siterte i forrige uke, skal familien til Anne-Elisabeth Hagen (69) skal ha betalt rundt 10 millioner kroner etter at det i juli var ny kontakt med de antatte kidnapperne.

Betalingen ble gjort i håp om å få opplysninger som kan bekrefte at kvinnen fortsatt lever. Påstandene har så langt verken blitt bekreftet av Hagen-familien eller politiet.

Øst politidistrikt vil gi sine kommentarer til saken på en pressekonferanse på Lillestrøm klokka 14 tirsdag. Det har gått snart ti måneder siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog i Akershus 31. oktober i fjor.

Drap mest sannsynlig

I slutten av juni gikk Øst politidistrikt ut med at de hadde gått bort fra hovedhypotesen om at Hagen ble utsatt for en økonomisk motivert kidnapping. Politiet mener heller at det er snakk om et drap og en fingert kidnapping.

Holden var samtidig tydelig på at familien fortsatt anser saken for å være en bortføringssak, og at han er uenig i politiets vurderinger.

Politiet holdt tett om saken i over to måneder, før de på nyåret 2019 gikk ut med opplysninger. Politiinspektør Tommy Brøske var under pressekonferansen på Lillestrøm helt klar overfor NTB på at hovedteorien var at kvinnen var blitt bortført, og at det ikke var sterk nok mistanke til at andre scenarioer ble ansett som sannsynlige.

Han svarte også benektende på at etterforskerne hadde mistanke om personer i Hagens nærhet skal være involvert i forsvinningen.

Få framskritt

Da ektemannen, Tom Hagen, kom hjem til bolighuset i enden av Sloraveien på Lørenskog ettermiddagen 31. oktober, fant han blant annet et notat med instrukser om hva han måtte foreta seg hvis han ville se kona si igjen.

Hovedkravet fra de antatte gjerningspersonene skal ha vært løsepenger tilsvarende rundt 9 millioner euro, utbetalt i den vanskelig tilgjengelige kryptovalutaen monero. Han ble også instruert om ikke å kontakte politiet og om å kommunisere med gjerningspersonene på en digital plattform, som politiet senere har karakterisert som lite egnet til kommunikasjon.

Det er gjort svært få tekniske funn i den snart ti måneder lange etterforskningen, trass grundige søk blant annet i Langevannet nedenfor Hagens bolig.

Det er imidlertid funnet slepespor etter det som antas å være en kropp i boligen. Sporene kan tyde på at Anne-Elisabeth Hagen ble overrasket av de antatte gjerningspersonene da hun var på badet en gang på formiddagen 31. oktober.