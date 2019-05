– Med tanke på hvor mye stål, glass, plast og andre ting som brukes i produksjonen av biler, bør hver og en av dem vare lenger, og det gjør de med godt vedlikehold, sier Thomas Falkenberg, nestformann i Norsk Veteranvogn Klubb.

Falkenberg vet hva han snakker om, for i garasjen hans står en 29 år gammel Peugeot 205.

– Den vant jeg i en konkurranse Coca Cola arrangerte da jeg var 21 år gammel, og siden har jeg beholdt den. Bilen er fortsatt fullt brukbar. Motoren har vært uendret i alle år. Peugeot er et merke som er skummelt når det gjelder rust, men bilen min er Tectyl-behandlet.

117 år gammel bil

25. april skrev Dagsavisen om Ellen Tangens 43 år gamle komfyr som fortsatt er i daglig bruk. I samme artikkel snakket utemøbelprodusenten Jan Christian Vestre om behovet for «evigvarende» produkter av hensyn til miljøet og klimaet.

Når det gjelder personbiler, har det vært argumentert for at alderen på bilene må ned, både av sikkerhetsmessige og utslippsmessige årsaker. En oversikt fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at mange har tatt det ad notam. Ved inngangen til 2019 var gjennomsnittsalderen for alle registrerte personbiler i Norge nede på 10,5 år.

Falkenberg er likevel langt fra den eneste som sverger til gamle biler. Totalt er det 73.830 registrerte veteranbiler her til lands, ifølge en oversikt Dagsavisen har fått fra Vegdirektoratet. Dette er biler som alle er minst 30 år gamle. 65.373 av dem er personbiler. Resten er lastebiler og varebiler. Norges eldste registrerte bil er en 117 år gammel Wartburg, et øst-tysk merke som huskes for ikke spesielt pene biler i etterkrigsårene.

Det er også en 116 år gammel Wartburg, en like gammel Oldsmobile og fire 115 år gamle biler i form av to Cadillacer, én Darracq og én De Dion-Bouton. Hovedtyngden av veteranbilene i Norge er mellom 30 og 55 år gamle. Blant dem finner vi mange av dagens kjente merker, som Mazda, Honda, Audi og BMW.

– Dette er en kjekk liten bil som bruker lite drivstoff og som har krevd få ressurser, er Thomas Falkenbergs dom over sin Peugeot 205. Foto: Privat

– God effekt på klimaet

– Både når det gjelder utslipp og sikkerhet er det vel ikke så gunstig med så gamle biler på norske veier?

– Ja, du har et poeng der, men dette er biler som ikke er i daglig bruk. De brukes bare i motorhistorisk sammenheng. Det er også slik at mange monterer sikkerhetsbelter for å gjøre dem sikrere, svarer Falkenberg.

– Like fullt, det å passe godt på bilen sin, har god effekt på klimaet. Jeg har også en dieselbil, en pickup fra 1994. Det går en del Teslaer på en slik bil i produksjonen. Elbiler blir dessuten fort kondemnert når de går i stykker. Kompetansen til å reparere dem er ennå ikke god nok. Biodiesel er jo også en mulighet for å gjøre fossilbiler mindre forurensende.