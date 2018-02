Innenriks

Onsdag fikk lesere av hjemmesidene til Askeladden Brukthandel i Mo i Rana sjokk da de kunne lese følgende annonsetekst:

«Trenger du hjelp med flytting eller tømming av dødsbo? Vi kan gjøre jobben for deg! I sin helhet eller delvis! Tømming, bortkjøring, og formidling av vasking! Vi kjøper ting. Vi kommer på kort varsel og jobber fort og effektivt!

Og:

Viktig!!! Kontakt oss med en gang barnet dør!!! Det blir kastet altfor mye bra». Teksten ble avsluttet med et smilefjes.

– Sinnsykt og kvalmende, sier en besøkende som kontaktet Dagsavisen onsdag.

Hacking

– Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd. Men det er ikke vi som har lagt ut teksten, vi er blitt hacket, opplyser daglig leder Grete Lian his Askeladden Brukthandel når Dagsavisen ringer. De ansatte hos Askeladden oppdaget selv annonsen i går og var raskt ute med å få den fjernet.

– Hvordan kan dette skje?

– Det har jeg ikke noe godt svar på annet enn at vi er blitt hacket. Denne annonsen ligger på vår gamle hjemmeside som har ligget brakk i mange år. Vi har fått nye sider nå som er laget av et designbyrå, nettopp fordi datakunnskapen vår er begrenset. Men den gamle nettsiden er bare blitt liggende brakk på nettet, og helt uten at vi var klar over det har den tydeligvis levd sitt eget liv, sier Lian

Frastøtende

De ansatte hos Askeladden er fryktelig lei seg over det som har skjedd og daglig leder sier hun håper folk forstår.

– Vi vil igjen benytte sjansen til å beklage, og samtidig legge til at vi er en seriøs bedrift som aldri ville aldri finne på å legge ut en slik tekst, det håper jeg folk forstår. Å skrive noe så fryktelig er jo ingen måte å skaffe seg kunder på, det er direkte frastøtende, sier Grete Lian.