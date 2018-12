Av Birgitte Iversen, NTB

Etter drøyt elleve timer med debatt ble landets budsjett for neste år vedtatt på Stortinget mandag kveld.

Innen den tid hadde opposisjonen og finansminister Siv Jensen rukket å krangle lenge og vel om hvem som egentlig gjør mest for folk flest og om hvorvidt regjeringens politikk bare gagner rikinger.

– Det er få grupper som blir møtt med så mye tillit og entusiasme fra regjeringen som den rikeste tidelen av befolkningen, sa SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV).

Ifølge SV-leder Audun Lysbakken har regjeringens skatte- og avgiftspolitikk gitt de 0,1 prosent rikeste i landet 1,4 milliarder kroner i skattekutt de siste fem årene.

– Vi kaller en spade for en spade. Det er ikke mulig å kalle de 0,1 rikeste for «folk flest». Vi kaller Siv Jensen for det hun er – finansminister i de rikes regjering, harselerte Lysbakken.

Misunnelse

Siv Jensen bet tilbake. Både fra talerstolen og i en kronikk i Nettavisen, hvor hun anklaget Lysbakken for å være norgesmester i misunnelse.

– Sosialistene gjør kampen mot fattigdom til en kamp mot rikdom. Misunnelse bør ikke være utgangspunktet for skattepolitikken, skriver Jensen.

Hun mener regjeringens kutt i skatter og avgifter på om lang 25 milliarder kroner de siste fem årene har kommet alle til gode – ikke bare de rikeste.

Den rødgrønne opposisjonen lot seg på ingen måte overbevise. De sier ulikhetene i samfunnet bare øker.

– De tusen rikeste har fått 1,3 millioner kroner mindre i skatt. Det tilsvarer tre årslønner for en barnehageansatt, var regnestykket Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud valgte å trekke fram.

Ap-leder Jonas Gahr Støre viste til en amerikansk studie av effekten av kutt i selskapsskatten.

– Det eneste dokumenterte resultatet er at selskapene betaler mindre skatt. Man klarer ikke å påvise at skattekutt faktisk fører til økte investeringer. Det er en doktrine som ikke virker. Regjeringen fortsetter på feil vei, uttalte Støre.

«Kreativt gruppearbeid»

Jensen svarte med å angripe Aps politikk. Den setter arbeidsplasser i fare, ifølge finansministeren, som mener reduserte skatter gjør det mer lønnsomt å jobbe og investere i Norge.

Hun viste til at sysselsettingen har økt med 75.000 personer de siste tre årene, og ledigheten er redusert med 1 prosentpoeng siden toppen i 2016.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) istemte. Han kritiserte venstresiden for «kreativt gruppearbeid» for å finne stadig nye økenavn på private aktører.

– Velferdsinnovatører blir til velferdsprofitører. Er man med på å skape verdier i Norge over tid, er man en baron. Har man bygd opp en virksomhet gjennom et langt liv – kanskje arvet den fra sin far som fikk den fra sin far som igjen fikk den fra sin far – blir man plutselig en del av et dynasti, harselerte Isaksen.

Han ba venstresiden ta innover seg at tre fjerdedeler av all verdiskapning i Norge foregår i privat sektor.

MDG skuffet over SV

Miljøpartiet de Grønne (MDG) brukte anledningen til å erklære mistillit mot regjeringen i klimapolitikken, men fikk kun med seg Rødts ene stemme. Skuffelsen var stor over resten av opposisjonen og særlig over SVs nei.

– Det er ubegripelig at SV velger å frede en regjering som bryter klimaforliket. Denne saken viser at det virkelig trengs et grønt parti i Norge, som evner å se forbi det blokkpolitiske spillet og som ikke sitter stille og aksepterer det når klimamålene brytes, uttalte nasjonal talsperson Arild Hermstad til NTB.

SVs representant Lars Haltbrekken skriver i en epost til NTB at partiet ikke har tillit til regjeringens klimapolitikk, som han mener «bader i palmeolje», men at et regjeringsskifte må komme gjennom å få et nytt flertall, ikke ved et mistillitsforslag. (NTB)