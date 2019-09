Bergen: Bompengepartiet gjør brakvalg – Ap halvert

Tallene er basert på 62.000 opptelte forhåndsstemmer.

Dermed har Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) klart å holde stand helt inn til valget, selv om resultatet er noe lavere enn de mest optimistiske meningsmålingene kunne tyde på. På et tidspunkt ble FNB målt til 25 prosents oppslutning på gallupen.

Partiet kan få en like stor gruppe i bystyret som Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet går som ventet kraftig tilbake og får drøyt 19 prosents oppslutning. Dette er litt over halvparten av hva partiet oppnådde for fire år siden, og partiet er bare marginalt større enn FNB.

Høyre vipper rett under 20 prosent og går dermed tilbake litt over 2 prosentpoeng. Partiet ligger likevel an til å bli største parti i Bergen.

Basert på forhåndsstemmene ligger dagens byrådskoalisjon av Ap, Venstre og KrF an til å få 17 av 67 mandater i bystyret og er dermed langt unna flertall.

Skal Arbeiderpartiet beholde makten, uten innflytelse fra FNB, må det inngå en bred koalisjon med SV, MDG, Sp, Venstre og Rødt, ifølge beregningene basert på 62.000 forhåndsstemmer.

Høyre vil ikke få flertall sammen med Frp, selv med støtte fra FNB.

I alt har 223.000 personer stemmerett i Bergen.