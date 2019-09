– Vår erfaring er at mindre kommuner, blant annet kommuner med mange fritidsboliger, sliter med å holde tritt overfor ofte ressurssterke utbyggere og eiere av fritidseiendommer i strandsonen, sier Kjetil Johannessen, nestleder i Oslofjordens Friluftsråd.

– Disse kan holde det gående med kommunen over lengre tid. Ofte er det snakk om kompliserte saker der kommunene trenger ekstern juridisk kompetanse og bistand underveis, påpeker han.

Fjernet juristhjelp

Fram til 2014 fantes det en løsning på dette. Da kunne kommunene få gratis juridisk bistand i strandsonesaker via det som nå er Miljødirektoratet. Så avviklet regjeringen denne ordningen.

Selv om konfliktnivået i strandsonen fortsatt er høyt, ser ikke regjeringen noe behov for igjen å gi kommunene en hjelpende hånd. En gjeninnføring av ordningen med gratis juridisk bistand er ikke aktuelt, får Dagsavisen opplyst i Klima- og miljødepartementet.

– Det er i dag ingen konkrete planer om dette, sier statssekretær Atle Hamar (V).

Den såkalte jussbistandsordningen for kommunene, ble igangsatt som en del av Strandsoneprosjektet i 2000-2001 av det daværende Direktoratet for naturforvaltning.

– Hensikten med jussbistandsordningen var å bistå kommunene med å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen og ivareta allmennhetens interesser, samt å få fram gode eksempler på hvordan en kan ivareta viktige naturforvaltningshensyn knyttet til strandsonen, forteller seniorrådgiver Grete Elverum i Miljødirektoratet.

Direktoratet forvaltet ordningen med bevilgninger fra det som da het Miljøverndepartementet. Etter at Erna Solberg (H) ble statsminister i 2013, ble ansvaret for plandelen i plan- og bygningsloven flyttet fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dermed fikk Miljødirektoratet «et snevrere ansvarsområde», opplyser Elverum.

– Mest naturlig

Dagsavisen har i den anledning bedt om kommentarer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men blir i stedet henvist til Klima- og miljødepartementet.

– Hvorfor ble jussbistandsordningen avviklet?

– Vurderingen ved avviklingen av ordningen var at det er mest naturlig at kommunene selv håndterer konkrete juridiske saker for å sikre allmennheten tilgang til strandsonen. Dette er i tråd med at kommunene skal ha et større selvstendig ansvar for arealforvaltningen, svarer stats sekretær Hamar.

– Hvorfor er det ikke aktuelt å gjeninnføre ordningen?

– Regjeringen mener at kommunene selv best håndterer konkrete juridiske saker og prosesser for å gi allmennheten tilgang til ferdsel og opphold i strandsonen, svarer Hamar.

– Men Miljødirektoratet gir råd til kommuner og andre om lover og regler når det gjelder strandsonen. Miljødirektoratet publiserte for eksempel en egen veileder i 2019 om fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen, som etter departementets vurdering vil være en god hjelp for kommunene, tilføyer han.

– Har gitt opp

Kjetil Johannessen i Oslofjordens Friluftsråd er ikke enig med statssekretæren i at kommunene klarer å takle strandsonesakene på egen hånd. Han mener jussbistandsordningen må bli en realitet igjen.

– Trykket på strandsonen er ikke mindre i dag enn det var da jussbistandsordningen kom, understreker han.

– Vår erfaring med ordningen var at Miljødirektoratets innleide jurister som bistod kommunene, var dyktige og hadde en bred og nasjonal erfaring med ulike typer strandsonesaker, blant annet i saker med stor overføringsverdi, fortsetter Johannessen.

– Departementet så også tydeligvis nytten av ordningen tidligere, påpeker han, med henvisning til en NTB-artikkel fra 2006.

«Det har vist seg at kommunene har gitt opp i saker mot privatpersoner i strandsonesaker. Det tar tid og er svært ressurskrevende», uttalte Miljøverndepartementet da.

Uttalelsen kom i forbindelse med en økning av bevilgningen til jussbistandsordningen.

– Ordningen bidro med juridisk kompetanse i kompliserte strandsonesaker hvor kommunen ikke hadde denne kompetansen selv, sier Grete Elverum i Miljødirektoratet.

Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund, støtter Kjetil Johannessen i at jussbistandsordningen må komme på plass igjen, slik at kommunene blir bedre i stand til å takle strandsonesaker.

– Disse sakene er så krevende og krever spisskompetanse på et smalt felt slik at kommunene bør kunne få juridisk bistand. I en del tilfeller er det små kommuner som skal ivareta tilgang til strandsonen på vegne av allmennheten til langt flere enn egne innbyggere. Utbyggerne har til dels store ressurser å sette inn som langt overstiger den kapasitet og kompetanse en med rimelighet kan forvente at mange kommuner har. Staten har et ansvar for å ivareta allmenne interesser. Ved å gjennomføre enkelte saker, skaper det også presedens som alle har nytte av, understreker Dåsnes.