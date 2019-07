At nordmenn elsker frossenpizza, vet vi godt. Nå satser den skandinaviske importøren av badeleker produsert i Kina på at også den flytende mega-pizzaen, bestående av åtte «biter» som kan kobles sammen og koster nær 3.000 kroner, skal falle i smak hos feriesultne nordmenn.

I nettbutikken til Extra Leker er den nesten fem meter lange og tre meter brede «Gigantisk oppblåsbar Mega Enhjørning» utsolgt. Målgruppen er 16+.

Også større og mindre varianter av flamingoer, enhjørninger, donuts, softis, pølse i brød og rosa skjell inngår i sommerens store utvalg av badedyr, flåter og madrasser som også er blitt trendy blant unge voksne.

– For to år siden fantes ikke fenomenet med badeleker i kjempeformat. I tillegg har populariteten for mindre og mer fancy badeleker skutt i været, bekrefter Tom Henning Norderud, landssjef i Norge for AMO Toys, som er nordisk importør av leker og spill, med et distribusjonsnettverk til over 4.000 forhandlere.

Måtte hentes

Gro Svendsen er administrerende direktør i Nordic Toy Team, der Ringo- og Kozmos-kjeden inngår med 220 lekebutikker i Norge og 40 i Sverige. Svendsen har 40 års erfaring i bransjen, og bekrefter trenden med badedyr og badeflåter:

– Produktutviklingen har økt vesentlig. Alle ble utsolgt under fjorårets hetesommer. I år har vi sendt ut rundt 78.000 badeleker til våre butikker og importert sju 40 fots konteinere med badesaker, sier hun.

Gro Svendsen

Nå advarer fagfolk mot uvettig og farlig bruk av badeleker. Med god grunn. I fjor førte den internasjonale trenden til at den engelske kystvakta måtte rykke ut og redde 15 personer som hadde havnet langt til havs på en badeflåte. Etter flere farlige hendelser er det nå innført regler for bruk av oppblåsbare badeleker i Storbritannia.

I nettavisen «Spania i dag» har forbrukerorganisasjonen FACUA advart skandinaviske turister mot å bruke de nye, store badelekene på havet.

I Norge bekrefter Redningsselskapet at oppblåsbare båter og kanoer er funnet midt i havnebassenget i Oslo, der større båter ferdes.

Uoversiktlig

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) råder folk til å tenke på sikkerheten ved bruk av store badeleker:

– Årsaken til at det stilles spesielle krav til sikkerhet og funksjonalitet for «ride-on-toys» er blant annet at de kan drive med vinden. Dette krever selvsagt større grad av årvåkenhet fra foreldre, og at barn bruker trygg redningsvest under leken, sier fungerende avdelingsdirektør Ann Christin Olsen-Haines, og fortsetter:

– Husk også på at strømforhold kan føre til at du blir dratt utover og får problemer med å komme deg i land igjen.

– Det er også slik at det er mer uoversiktlig når det myldrer på stranda. Jo flere store badeleker som samles på en strand, desto mer uoversiktlig kan det bli, fastslår DSB-direktør Ann Christin Olsen-Haines.

Fagfolk advarer nå mot trenden av gigantiske badedyr som denne enorme enhjørningen.

Barn og unge risikoutsatt

Kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, Frode Pedersen, støtter DSB-direktørens advarsel:

– Badelekene veier nesten ingenting. Når de i tillegg er utstyrt med ting som stikker opp og fungerer som seil, kan du være flere hundre meter fra land på et øyeblikk, sier Pedersen.

I løpet av de siste ti årene har 879 personer druknet her i landet. I 2018 druknet 18 personer under bading. Redningsselskapets gjennomgang av badeulykker de siste fem årene, viser at 70 prosent av alle slike drukningsdødsfall skjer i juli. Barn i barneskolealder, ungdom og eldre mennesker er mest risikoutsatt.

– Det er grunn til å be foreldre være ekstra på vakt ved bruk av ulike badeleker. De er ofte ustabile og glatte. Med mange barn oppå og rundt er det lett å miste oversikten over hvor barnet ditt er. Vi er absolutt for at folk skal kose seg i vannet, men all bading og lek må skje under oppsyn. Noen sekunders uoppmerksomhet kan være nok, sier Frode Pedersen, som også oppfordrer foreldre til å ta en prat med tenåringen:

– Mange liker å tøffe seg og tar sjanser, blant annet ved å stupe der det er fare for å treffe sjøbunnen. Inntak av alkohol på store badeflåter kan også være en risikosport. Hvis du ramler av kan det være vanskelig å komme seg opp. Støter farkosten på fjell eller får en rift, kan den raskt være tom for luft. Vi anbefaler folk å bruke redningsvest og ha med padleåre når de er et stykke fra land.

Ikke nok å kunne svømme

Ifølge Redningsselskapets offisielle statistikk har 37 personer druknet første halvår i år. Det er 15 færre enn på samme tid i fjor. Statistikken for første halvdel av juli er foreløpig ikke klar. President i Norges Livredningsselskap (NLS), Claire Alfonso, håper badesesongens største risikomåned ikke blir en nedtur. Hun har følgende advarsel til foreldre:

– Vi skal ikke frata noen gleden ved å ferdes i, på og ved vann, men kunnskap og bevissthet er helt nødvendig. Det holder ikke at barnet ditt kan svømme. De fleste som drukner er faktisk svømmedyktig. Folk overvurderer både egne og barnas ferdigheter, sier hun.

Presidenten i Norges Livredningsselskap, Claire Ann P. Alfonso og en av deres livreddere på vakt på Sørenga.

Det er viktig å ta hensyn til lokale forhold, sier Alfonso:

– Hvis du kommer under en større badeleke i Norge er det vanskelig å orientere seg fordi vannet er mørkt. I utlandet skal man være obs på at man sjelden kjenner lokale forhold med strøm og vind. En badeulykke kan skje brått og stille uten at den som drukner greier å varsle, sier Claire Alfonso.

Selv med to barn som er autoriserte livreddere, er hun hønemor på stranda:

– Når vi er ute og bader som familie, holder jeg fortsatt øye med dem. I utgangspunktet er det foreldrenes ansvar å ivareta barnas sikkerhet uavhengig av alder, fastslår Claire Alfonso i NLS.

