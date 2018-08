Bent Høie søker på ny jobb, men vil ikke slutte som statsråd

Innenriks

Dersom Høie blir utnevnt, vil han tidligst kunne tiltre når inneværende stortingsperiode avsluttes høsten 2021.

– I 2021 vil jeg ha sittet over 20 år på Stortinget, og det er derfor på tide å slippe andre til. Embetet som fylkesmann i Rogaland er en unik mulighet til å fortsatt kunne jobbe for hjemfylket mitt, men i en annen rolle. Samtidig er Høyres nåværende møtende stortingsrepresentanter fra Rogaland veldig dyktige, og jeg mener det er riktig at andre ved neste valg topper listen til Rogaland Høyre, sier Bent Høie.

Fortsetter

Han fortsetter som statsråd.

– Jeg fortsetter som helseminister, og blir sittende i regjering så lenge statsministeren ønsker det, sier Høie. (NTB)

