Benekter at voldtektssiktede i Benidorm er løslatt

Advokaten til de fem franskmennene som er siktet for voldtekt av en norsk kvinne i Benidorm i Spania, benekter tidligere meldinger om at to av dem er løslatt, skriver VG. Tidligere torsdag meldte den spanske tv-kanalen Tele Cinco at to av de fem var midlertidig løslatt.

De voldtektssiktede mennenes forsvarer, advokat Gilberto Ruiz Girado, benekter dette overfor VG. Mennene forklarer seg i retten torsdag kveld.

– Ingen er løslatt, sier han til avisa.

Gjengvoldtekt

Onsdag ble de fem franske mennene i alderen 18 til 19 år pågrepet, mistenkt for gjengvoldtekt av en norsk kvinne i 20-årene. Politiet i Benidorm mener de fem mennene også har forgrepet seg på kvinnens 19-årige venninne, skriver Dagbladet.

19-åringen skal ha forlatt bygningen der overgrepene fant sted, før de norske kvinnene sammen skal ha oppsøkt et legesenter i området, der legen varslet politiet. Pressekontakt for politiet i Alicante-regionen, Beatriz García, opplyste tidligere torsdag til avisa at hun ikke vet hvordan mennene stiller seg til anklagene. Overfor nyhetsbyrået Efe opplyser kilder at mennene nekter for å ha forgrepet seg på kvinnene. De skal ha feriert i Benidorm da hendelsen fant sted. Ifølge spanske medier skal de mistenkte og den norske kvinnen ha møttes gjennom sosiale medier. (NTB)