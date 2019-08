Bekymring for sikkerheten på Stortinget hvis Mazyar Keshvari kommer tilbake

Sykemeldingen hans går ut denne uken. Stortingsdirektør Marianne Andreassen bekrefter bekymringsmeldingene overfor Dagens Næringsliv, men kan ikke si noe om innholdet.

– Vi har tatt meldingene på alvor slik vi gjør med alle bekymringsmeldinger, og gjort våre vurderinger. Hvordan de er fulgt opp, kan jeg ikke si, men alle på Stortinget er trygge, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Mazyar Keshvari (Frp) har vært sykmeldt siden han ble arrestert i sin egen bolig i Rælingen i Akershus i februar. Han ble da siktet for grove trusler, og i forbindelse med pågripelsen gjorde politiet beslag av flere våpen.

Keshvaris sykmelding går ut 31. august. Politiet venter fortsatt på å avhøre Keshvari.

Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, understreker at Keshvari kan søke om permisjon inntil eventuell tiltale og dom er klar.

Nylig ble skiltet på kontoret til Keshvari på Stortinget skrudd ned. Nå er det i stedet hans varas navn, Carl I. Hagen, som står på døren.

Keshvaris forsvarer, John Christian Elden, minner om at Keshvari ikke er domfelt for noen som helst trusler.

– Denne saken har to sider. Han har lagt seg flat når det gjelder reiseregninger, og har avvist trusler. Det er ikke slik at han er fritt vilt for mediene av den grunn.