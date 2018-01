Bekrefter funn av Janne Jemtland – dødsårsak fortsatt ukjent

Innenriks

Endelig obduksjonsrapport foreligger foreløpig ikke, opplyser Innlandet politidistrikt.

Ektemannen hennes er siktet for drap og ble mandag varetektsfengslet. Han nekter straffskyld etter siktelsen for drap.

Janne Jemtland forsvant fra hjemmet sitt i Brumunddal 29. desember. Fredag i forrige uke ble ektemannen pågrepet og siktet for drap etter at politiets teknikere gjennomførte et kriminalteknisk søk på ekteparets eiendom.

Lørdag ble en død kvinne funnet i Glomma ved Eid bro i Våler.

Politiet sa i helgen at det var grunn til å tro at den døde var Jemtland, men først tirsdag ble identiteten altså bekreftet.

Takket for støtten

På vegne av Jemtlands to sønner og seg selv takket broren Terje Opheim på Facebook for støtten familien har fått fra kjente og ukjente de siste dagene.

– Igjen står det to flotte gutter som er i en situasjon ingen av oss andre kan fatte! Men guttene er både sterke og svake og klarer å få hverdagen til å fungere på et vis tross det tragiske som har skjedd. De har mange gode mennesker rundt seg om dagen som viser medfølelse, omsorg og omtanke som er helt fantastisk, skriver Opheim på nett.

Han skriver at meldingene og medfølelsen som venner, kjente og ukjente har vist dem i den vanskelige tiden har gjort godt og takker for det.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Søk på eiendommen

Politiet fortsetter etterforskningen i saken med blant annet flere avhør.

Politiet fortsetter også å søke etter spor på eiendommen til Janne Jemtland og ektemannen.

Mandag opplyste politiet at de hadde gjort ett spesielt funn på eiendommen som utløste politiets mistanke mot ektemannen. Hva dette funnet dreide seg om, har politiet imidlertid ikke opplyst om. (NTB)