Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og partene i arbeidslivet legger tirsdag klokken 12 fram en ny fireårig avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen). Etter det NTB erfarer innebærer avtalen at sykelønnen fredes i fire nye år.

– Dette er en enorm skuffelse for Bedriftsforbundet og landets mange små og mellomstore bedrifter, sier administrerende direktør Olaf Thommessen til NTB.

– Det er et svik fra både NHO, Virke og LO, sier Thommessen.

– Demokratisk problem

Thommessen mener det er et stort demokratisk problem at noen få store aktører som LO, NHO og Virke, skal sitte bak lukkede dører og avgjøre en sak som binder opp nærmere 40 milliarder kroner på statsbudsjettet hvert år.

– NHO og LO er ikke valgt av noen. Dette burde Stortinget ha avgjort, fordi det får så store konsekvenser, sier Thommessen.

IA-avtalen, som reforhandles hvert fjerde år, løper ut ved årsskiftet, og har som mål å redusere sykefraværet og få flere inn i arbeidslivet.

Taper 30 milliarder årlig

Partene har ikke diskutert selve sykelønnsordningen under forhandlingene, det skyves på til det regjeringsoppnevnte sysselsettingsutvalget som kommer med sin utredning på nyåret. Et stridstema har imidlertid vært om en ny avtale skal låse sykelønnen i ytterligere fire år, noe arbeidstakerorganisasjonene nå har fått gjennomslag for.

– Dette går langt inn i neste stortingsperiode, så det er veldig uheldig, sier Thommessen.

Han er også bekymret fordi han mener sysselsettingsutvalget ikke har som mandat å se på korttidsfraværet, som han mener er den viktigste utfordringen for små og mellomstore bedrifter.

En utredning som Bedriftsforbundet har fått gjennomført, viser at korttidsfraværet koster små og mellomstore bedrifter 30 milliarder kroner i året.

Bedriftsforbundet har tatt til orde for å innføre én karensdag, det vil si at første dagen i sykemeldingen skal være utbetalt, og at arbeidstakerne kun skal få utbetalt 80 prosent lønn de første 16 dagene av sykemeldingene.

– Vi tror det er en sammenheng mellom sjenerøse kompensasjonsordninger og fravær, sier Thommessen.

