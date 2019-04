Av Marius Helge Larsen

Ellen Therese Nodland er en av de over 100 som ble evakuert, og som har hatt en natt i uvisshet om hvordan det skulle gå med huset hennes.

– Jeg tok med meg hunden og katten og dro derfra, sier hun til NTB.

Nodland tilbrakte natten i trygghet hos faren, men tankene om hva som kunne skje var ubehagelige.

– Du merker det jo. Det er jo klart. Du blir jo bekymret. Du har jo hele livet ditt i huset. Både bilder og andre ting, sier hun.

Onsdag morgen dro hun opp på en topp for å se om huset fortsatt sto.

– Og det sto! Da drev de fortsatt på og slukket og passet på at flammene ikke kom lenger ned mot bebyggelsen. Jeg tenkte, «yess! det gikk godt», sier hun.

Kommunen melder at 122 personer meldte seg i løpet av tirsdagskvelden etter å ha fått beskjed om å forlate husene sine. De fleste har overnattet privat, mens noen har benyttet seg av tilbudet på evakueringssenteret.

Brannvesenet begynte å få kontroll over brannen onsdag formiddag, og i 13.30-tiden ble det klart at alle fikk flytte hjem.

– Røyken lå som et lokk

En annen av de evakuerte, er Kari Midtbø Bakke.

– Røyken begynte å legge seg tidlig på ettermiddagen og lå som et lokk over hele bygda. Vi hadde sittet ute i solen og måtte inn.

Så fikk hun SMS om at huset måtte evakueres og at hun skulle melde seg for kommunen.

– Jeg er så gammel. Jeg har opplevd mye opp gjennom, så jeg tok det nokså rolig. Jeg tok med meg iPaden og telefonen, og så gikk jeg.

Etter å ha meldt seg for kommunen, dro hun videre til en svigerinne for å tilbringe natten der. Hun har ikke sovet så mye som et minutt i løpet av natten.

– Jeg var ute på broen nedenfor huset rundt midnatt. Og så var jeg tilbake i sekstiden i dag morges. Da så jeg at flammene var enda lenger bak. Da følte jeg at det var litt tryggere.

Hun håpet å komme seg hjem i løpet av dagen, fordi hun skal reise av gårde på tur torsdag morgen og må pakke kofferten.

– Gjelder å være optimist

To andre som gleder seg over at det har gått bra med huset, er Jens Bu og Solveig Bu. De har tilbrakt natten på evakueringssenteret i Sokndalshallen, og har heller ikke fått noe søvn.

– Jeg tror ikke det var noen som kunne tenke på å sove når vi ikke var sikre på om hjemmet ville være der i dag, sier Solveig Bu.

Jens Bu og Solveig Bu er glade for at huset er like helt. Store områder er svidd av etter skogbrannen i Sokndal kommune i Rogaland. De skryter av bevertningen de har fått på evakueringssenteret, og underveis i intervjuet får de også utlevert ferske brødskiver av beredskapspersonellet. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

I stedet har paret pratet med beredskapspersonellet og løst både verdensproblemer og lokale problemer.

– Det eneste som nytter er å ha godt humør. Om vi hadde sittet her og vært sure, så hadde brannen vært den samme. Så det gjelder å være optimist. Og nå ser det ut til å ha gått bra.

– Herlig

Paret priser seg lykkelige over at verken menneskeliv eller husdyr har gått tapt i brannen. Men opplevelsen har likevel vært svært ubehagelig. Det begynte med at røyken la seg tett rundt huset tirsdag ettermiddag, og de ble nødt til å lukke alle vinduer, dører og ventiler.

– Det røyk noe forferdelig. Du kjente det nesten på kroppen at dette er ikke bra, sier Jens Bu.

Så fikk de SMS fra kommunen om at de måtte komme seg unna, og røsket med seg noen bilder, telefoner og brillene.

– Det var ikke godt. Vi kjente det i magen. Så var det jo å komme seg av sted litt fort. Og ikke være hjemme for lenge etterpå, forteller Solveig Bu.

– Det er herlig at ingen har mistet hjemmet sitt. Og at alle har overlevd. Det er nummer en. Det meste kan man kjøpe på nytt, sier Bu.