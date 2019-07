ni av ti tog: Punktligheten på en rekke jernbanestrekninger økte kraftig, ikke minst på Østfoldbanen, etter et stort vedlikeholdsprosjekt i Oslo i 2011-2012, påpeker Bane Nor. – For å hindre at punktligheten går ned og heller bringe den ytterligere opp, er det helt nødvendig å bruke somrene til vedlikehold, sier pressesjef Thor Erik Skarpen. ILLUSTRASJON: BANE NOR